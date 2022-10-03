Про це 24 каналу розповів активіст із Херсона Володимир Молчанов. Він наголосив, що це перший приголомшливий успіх українських захисників у Херсонській області.

Читайте також Путін чіпляється не за Південь, а за Луганщину, судячи з ситуацій на фронті, – Киричевський

Яка ситуація на Херсонщині

Молчанов зазначив, що прорив, який стався на Херсонщині, практично повністю змінив конфігурацію фронту, яка існувала. Адже саме на лівому березі Херсонської області була розташована більша їхня частина, окупанти не могли допомогти своїм ні на Харківському, ні на Північно-Донецькому та Північно-Луганському напрямках.

Це все також означає, що вони не можуть допомогти своїм на правому березі. Тобто у них немає резервів. Те, що, наприклад, є в Херсоні, вони не можуть навіть через Інгулець перекинути,

– сказав херсонський активіст.

Молчанов наголосив, що конфігурація доріг, особливо з твердим покриттям чи хоча б по покращених ґрунтовках, зараз така, що цей прорив фактично поставив під неминучу загрозу котла всі російські сили. Мовиться про 8 бригад на Інгулецькому фронті або повернутих на Північ від Архангельського, який уже вони здали, і до Хрещенівки, яку теж здали.

Тобто весь цей фронт, де фактично гарнізонами по селах сиділи, а також і в бік Інгульця від Архангельського до Давидового Броду, де так само сиділи в гарнізонах, повкопувалися, – вони всі приречені, якщо негайно не втечуть,

– заявив він.

Херсонський активіст додав, що принаймні частина російських загарбників це розуміє й уже тікає звідти.

Молчанов про ситуацію на Херсонщині та приреченість окупаційних військ: дивіться відео

Росіян чекає гучна поразка

Молчанов наголосив, що це перший приголомшливий успіх ЗСУ на Херсонщині. Його можна порівняти із наступом на Харківському напрямку, який він може навіть перевершувати, адже тут перебували підготовлені й налаштовані саме на оборону великі сили противника.

Зараз ще немає великої кількості звільнених населених пунктів. Можливо, тому що просто не встигають ЗСУ їх зачищати, заходити й не хочуть, мабуть, свої позиції зараз світити. Можу анонсувати гучну поразку стратегічну російського угруповання,

– зазначив активіст.

Адже, додав він, цей фланг противника фактично зробить неможливою оборону на Херсонському напрямку. Тому що вона налаштована на північний захід проти Миколаєва й опирається своїм правим флангом на Інгулецький канал між Снігурівкою та Миколаєвом. А цей зараз сухий канал слугував таким собі протитанковим ровом та своєрідним окопом.

Контрнаступ на Херсонщині: головне