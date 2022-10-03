Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов. Он отметил, что это первый ошеломляющий успех украинских защитников в Херсонской области.

Читайте также Путин цепляется не за Юг, а за Луганщину, судя по ситуациям на фронте, – Киричевский

Какая ситуация в Херсонской области

Молчанов отметил, что прорыв, который произошел на Херсонщине, практически полностью изменил существовавшую конфигурацию фронта. Ведь именно на левом берегу Херсонской области находилась большая их часть, оккупанты не могли помочь своим ни на Харьковском, ни на Северо-Донецком и Северо-Луганском направлениях.

Это также означает, что они не могут помочь своим на правом берегу. То есть у них нет резервов. То, что, например, есть в Херсоне, они не могут даже через Ингулец перебросить,

– сказал херсонский активист.

Молчанов подчеркнул, что конфигурация дорог, особенно с твердым покрытием или хотя бы по улучшенным грунтовкам, сейчас такая, что этот прорыв фактически поставил под угрозу котла все российские силы. Речь идет о 8 бригадах на Ингулецком фронте или развернутых к Северу от Архангельского, который уже они сдали, и к Крещеновке, которую тоже сдали.

То есть весь этот фронт, где фактически гарнизонами по селам сидели, а также и в сторону Ингульца от Архангельского до Давыдова Брода, где так же сидели в гарнизонах, повкапывались – они все обречены, если немедленно не уйдут,

– заявил он.

Херсонский активист добавил, что, по крайней мере, часть российских захватчиков это понимает и уже убегает оттуда.

Молчанов о ситуации на Херсонщине и обреченности оккупационных войск: смотрите видео

Россиян ждет громкое поражение

Молчанов подчеркнул, что это первый потрясающий успех ВСУ в Херсонской области. Его можно сравнить с наступлением на Харьковском направлении, которое может даже превосходить, ведь здесь находились подготовленные и настроенные именно на оборону большие силы противника.

Сейчас еще нет большого количества освобожденных населенных пунктов. Возможно, потому что просто не успевают ВСУ их зачищать, заходить и не хотят, видимо, свои позиции сейчас светить. Могу анонсировать громкое поражение стратегической российской группировки,

– отметил активист.

Ведь, добавил он, этот фланг противника фактически сделает невозможной оборону на Херсонском направлении. Потому что она настроена на северо-запад против Николаева и опирается своим правым флангом на Ингулецкий канал между Снегиревкой и Николаевом. А этот сейчас сухой канал служил неким противотанковым рвом и своеобразным окопом.

Контрнаступление на Херсонщине: главное