Контрнаступ ЗСУ продовжує набирати обертів. Захисники України день за днем звільняють все більше територій від російських загарбників. 24 канал розповість, де розташовані ще три села, над якими майорять прапори.

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Прапори України майорять над ще кількома селами

Богуславка – село біля річки Оскіл

Село Богуславка розташоване на лівому березі річки Оскіл. Воно розташоване поблизу Лозової, а також Борівської Андріївки. Зауважимо, що до початку повномасштабного вторгнення у Богуславці мешкали понад 1300 людей. Належить саме село до Борівського району Харківської області.

Де розташована Богуславка: карта

Під час вивішування прапора мешканці разом з військовими виконали гімн України. Цей зворушливий момент зняли на відео.

Над Богуславкою підняли прапор України: відео​

Борівська Андріївка – сусіднє з Богуславкою село

Як ми зазначили вище, вона розкинулася по сусідству з Богуславкою. Це село також входить до Борівського району. Тож у селищній раді вже опублікували відео, на якому над будівлею підняли український прапор.

Де розташована Борівська Андріївка: карта

Як над Борівською Андріївкою підняли прапор України: відео

Над Новопетрівкою – прапор України

Новопетрівка – ще один населений пункт, над яким наші військові підняли прапор. Село належить до Високопільської селищної громади Бериславського району, що на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення кількість населення, що мешкало у ньому, налічувало близько 835 людей.

Де розташована Новопетрівка: карта

Над Новопетрівкою підняли український прапор: відео

Напередодні ми розповідали, що Нацгвардійці зайшли у Золоту Балку, що на Херсонщині. Над нею тепер теж майорить український прапор. Зауважимо, що вона розташована на самісінькому березі Дніпра.

Що стосується усіх населених пунктів, перелічених вище, залишається очікувати на офіційну інформацію від Генштабу. У відомстві повідомлять, коли ці села можна буде вважати вільними від російських загарбників.

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