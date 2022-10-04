Водночас в армії ворога визрівають конфлікти, їхній морально-психологічний стан підірваний. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що окупанти намагатимуться й надалі будувати лінію оборони поблизу Сватового.

Окупанти раділи, що туди зрештою пригнали якусь будівельну та інженерну техніку, яка допоможе там щось зробити. Росіяни також надсилають туди мобілізованих, в тому числі й частини мобілізованих, які втекли з-під Лиману – вони опинилися у Сватовому і піддалися обструкції, позаяк їх звинуватити у зраді,

– пояснив військовий.

За його словами, під "зрадою" у ворожій армії розуміють те, що їхні частини просто відступили під тиском ЗСУ.

"Їх хочуть судити на військовому трибуналі. Це взагалі цікавий тренд. У російських пабліках пишуть, що покращити ситуацію на фронті можуть не нова зброя та тактика, а військово-польові трибунали, щоб ніхто не відступав. Це як погана калька сталінського режиму, тому що вони намагаються щось звідти взяти", – додав Череватий.

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На його думку, окупанти хочуть перейняти досвід СРСР у цьому навіть з огляду на те, що "пройшло майже століття й війна стала іншою".

"Людей мотивувати по-іншому треба, а не "заград-отряди" ставити й військово-польові трибунали розгортати", – резюмував речник.

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