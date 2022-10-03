Успіхи ЗСУ приводять кремлівську верхівку до істерії та паніки. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про процеси, що зараз відбуваються у Москві, в інтерв'ю виданню НВ.

До теми Ми не помітимо, як Путін зникне, – політолог припустив, що це питання вже вирішено

Що відбувається в оточенні Путіна

Випадок із критикою від Пригожина та Кадирова, за словами радника, показує, що рано чи пізно ці "яструби" зроблять винним у програші самого Путіна. Дуже добре, що такі процеси відбуваються всередині правлячої верхівки. З часом це призведе до того, що вони остаточно розсваряться.

Ще місяць-два, ще "пару Лиманів" буде і всі ці прояви конфлікту стануть достатньо очевидними навіть для росіян,

– зауважує Михайло Подоляк.



Михайло Подоляк про внутрішні процеси в Москві / скриншот з Твіттеру

Зауважте Простежується розкол, – політолог сказав, що зараз змінить ситуацію в Росії

Ті, хто підтримував війну в Україні, зараз намагаються уникнути відповідальності

Представник ОП стверджує, що головні спецслужби Росії були "за" війну проти України. Більшою чи меншою мірою вони вкладали свою лепту в скоєне і прагнули швидкої перемоги.

Верхівка Кремля щиро розраховувала на те, що українська армія виявиться слабкою, а народ їх зустрічатиме, як "визволітєлів". Однак сталося зовсім не так, як вони гадали.

Михайло Подоляк додає, що тепер кожен з цих керівників намагається довести, що винен хтось інший. Скоріш за все, претензій до Путіна з часом тільки побільшає.

Читайте також У Кремлі "награлися" Луганськом та Донецьком: яка зараз головна мета Росії

Долю диктатора визначено, проте кого він потягне за собою

Своїми останніми діями та словами російський президент все більше вганяє Кремль у скрутне становище. Взяти хоча б нещодавній випадок, коли Путін наказав обміняти Медведчука на 200 захисників "Азовсталі". ФСБ Росії було категорично проти цього, проте диктатор не надто зважав на їхню думку.

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, російські високопосадовці зроблять усе, щоб відмежувати себе від Путіна. В іншому випадку, їх теж чекатиме фіаско.

Зверніть увагу – Симоньян і Соловйов здають Кремль: дивіться відео