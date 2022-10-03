Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, чи призначить Путін міністром оборони Кадирова.

До теми За що гризуться армія Росії, ФСБ, повар Путіна та Росгвардія

Останні рішення міг приймати вже не Путін

Шейтельман зазначив, що для того, аби позбутись Путіна, зовсім не обов'язково прибирати його фізично. Головне – це хто приймає рішення. Очевидно, що рішення напасти на Україну 24 лютого приймав Путін після того, як порадився з Патрушевим, Золотовим і Шойгу. Він же весною приймав рішення про відступ російських військ з Півночі України.

Однак рішення про мобілізацію, про "референдуми", про визнання територій я не впевнений, що приймав Путін. Я не знаю хто їх приймав і як. Точно не було ніяких нарад колегіального органу. Ми ж не бачили засідання Радбезу,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що ми й не помітимо, як зникне Путін. Під час розвалу СРСР багато людей і не помітили, як зник Горбачов. Для тих, хто був у Росії, був Горбачов, а раптом головним став Єльцин.

"Такі люди не обов'язково в один день зникають. Вони іноді розчиняються в натовпі. Тому це не обов'язково буде гучна трагічна подія. Нам би хотілось посміятись з Путіна, якого втоплять в унітазі, умовно кажучи. Утім, можливо, це буде непомітним", – наголосив Шейтельман.

Шейтельман припустив, що питання зникнення Путіна вже вирішено: дивіться відео

Путіна змінить "тимчасовий уряд"

Політтехнолог продовжив, що після відомих заходів у Кремлі, Кадиров окремо зустрічався з Кірієнком, який є фігурою близьких друзів Путіна братів Ковальчуків, і мером Москви Собяніном. Тож, вимальовується нова партія, в яку будуть входити вони і Прігожин. З одного боку для України за іменами це виглядає погано. Однак, коли вони почнуть зміну влади, їм треба будуть перемовини з Заходом і компроміс з нами.

У них немає іншого виходу й іншого сенсу змінювати Путіна. Вони не задоволені тим, що відбувається. Вони не хочуть утягувати весь народ Росії у війну. Усе йде не так, як треба. Вони все це бачать,

– підкреслив він.

За словами Шейтельмана, це буде складний період для України, коли нас умовлятимуть піти на компроміси, на які ми не погодимось. Ця конструкція в Росії ненадовго. Це не майбутня влада країни. Далі з неї вже щось складеться, а поки це такий собі "тимчасовий уряд".

"Коли Президент України Володимир Зеленський говорить, що будемо вести перемовини з наступним президентом Росії, він не має на увазі цих перехідних персонажів. Це буде короткий період смути, бо довгого Росія не витримає. І після цього стане відомо, хто ж наступний, з ким нам вести перемовини", – підсумував політтехнолог.

Новини Росії: останні події