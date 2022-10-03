Лебідь, рак і щука

Навіть у росіян бюджет силовиків не гумовий, а тут треба розкидати по купі різних структур старі радянські запаси.

Актуальне Російські окупанти впритул наблизилися до падіння ще однієї захопленої "фортеці"

От задумали собі у Путіна створити приватну армію під крилом Прігожина. Буде такий собі "Блеквотер", будемо мутити двіж по всьому світу й типу ні при чому.

Окей, а чим їх озброїти? Все виписують з військових складів. Стрілецьке озброєння ще можна якось дістати у воєнторгах, а ось артилерію, танки, літаки? Це все – з армійських сховищ. Це все могло б йти прямо в армію, поповнювати швидко армійські втрати, але все йде в якусь чорну дірку ПВК.

Декілька військових полігонів та частин фактично перейшли до ПВК (Муліно). Так, одну справу роблять, навіть одне керівництво стоїть за ними, але зі складу чи з бази зберігання щось треба виписати не своїм спецназерам ГРУ, а якимось ПВК.

Ось придумали посилити силові функції Росгвардії під Золотова. А чим їх озброїти? Щось доведеться передавати з балансу Міністерства оборони до МВС. От літає Росгвардія на Мі-8 та Мі-24, які могли би бути у складі російської армії. Зрештою, навіть на ремонт чи замовлення нової техніки ЗС РФ вже треба ставати в чергу з "колегами" з Росгвардії.

І все це кодло возить по світу ВКС РФ, використовуючи ресурс літаків, щоб розвезти чергове ПВК до якоїсь африканської країни. Десь збоку стоїть бідний родич – флот, авіація якого взагалі літає на тому, що перепадає від інших (привіт "кримським" Су-24).

Не пропустіть В українців є три причини спати спокійно, не думаючи про ядерну війну

Як усе проср*ти

А тут ще начебто росгвардієць Кадиров з формального МВС, але він сам собі султан за московські гроші. Над усіма ржуть якісь погранці з ФСБ та їх численні спецнази – у них теж свій флот, авіація, бронетехніка.

А ще всі ці відомства – звичайні роботодавці в пошуках колишніх тренованих силовиків. Куди піде ексдесантник – до армійського БАРСу, за баблом до ПВК, може, на короткостроковий контракт до армії чи до Росгвардії, щоб потім залишитись на службі в МВС?

Тому не відкидвю, що іноді "армійці" краще залишають собі, бо їм ще годувати та озброювати 300 тисяч мобіків, і хз скільки ще триватиме війна. Або іноді ПВК вибивають собі те, що хотіла б лишити собі армія і так далі. І тут раптом вся ця свора щось проси*ає на фронті. Хто винен? Невістка…

До теми – яким буде останній крок Путіна: дивіться відео