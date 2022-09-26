Прігожин зізнався що йому належить ПВК "вагнера"

Таку заяву оприлюднила компанія "кухаря" владіміра путіна "Конкордр" у заборонених в Україні російських соцмережах, повідомляє 24 канал.

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У 2014 році я, як і багато інших бізнесменів, їздив на полігони, де збиралися "козачки", і намагався смітити грошима, щоб набрати групу, яка поїде та захистить росіян,

– заявив прігожин.

Однак на цих полігонах, за словами бізнесмена, були лише шахраї. Отож він буцімто вирішив сам зібрати людей і зброю.

"З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назву БТГ "вагнер", – сказав "кухар" путіна.

Далі він набрехав про те, як вагнерівці "звільняти" Донбас, а не нищили його, як було насправді.

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Багато років прігожин відкидав будь-яку причетність до вагнерівців. Він навіть "дивувався факту існування ПВК". Водночас у вересні в мережі з'явилося відео, на якому маріонетка путіна закликав в'язнів вступати у ПВК "вагнера". При цьому він обіцяв прощення всіх злочинів й відправлення після фронту додому. Єдиний злочин, мовляв, – дезертирство.

Нещодавно прігожин навіть сказав, що його син – вагнерівець і зараз він буцімто у "гарячій точці".

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