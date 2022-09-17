"Вагнер" є групою, яка підкоряється кремлю й отримує від нього озброєння. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін.

До теми П'яний "вагнерівець" накинувся з кулаками та матами на росгвардійців у Воронежі

"Це не приватна військова компанія в класичному розумінні, як, наприклад, в Ізраїлі чи США. А тут та сама "друга армія". Тобто в росії є свої збройні сили й група "вагнер", – сказав Левін.

Серед вагнерівців є гарматне м'ясо

За словами військового експерта, "вагнер" не підкорюється ніяким конвенціям, не має жодних обов'язків. Це справжні найманці, які йдуть вбивати за гроші.

Самі вагнерівці діляться на 2 касти людей. Є ядро вагнерівців. Це ветерани, які живуть лише війною й не бачать себе в чомусь іншому. Там часто люди з відхиленнями – вбивці, маніяки. Решта – це найманці. Їх використовують як гарматне м'ясо, – зазначив Левін.

До речі Росіяни самі злили відео, – Арестович прокоментував вербування зеків пригожиним

Він додав, що зараз злочинців, яких вербує сам пригожин, не вчитимуть як професіоналів. Вони будуть звичайним гарматним м'ясом з мінімальною підготовкою. Їх використовують як першу пробивну піхоту.

"Українці відкривають вогонь. Професійні вагнерівці перебувають позаду. Дивляться, звідки Україна стріляє, визначають вогневі точки та відпрацьовують по них. У них високий рівень підготовки", – пояснив експерт.

Зверніть увагу – Ігаль Левін про вагнерівців у війні: дивіться відео