"Вагнер" является группой, которая подчиняется кремлю и получает от него вооружение. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Игаль Левин.

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"Это не частная военная компания в классическом понимании, как, например, в Израиле или США. А здесь та самая "вторая армия". То есть у россии есть свои вооруженные силы и группа "вагнер"", – сказал Левин.

Среди вагнеровцев есть пушечное мясо

По словам военного эксперта, "вагнер" не подчиняется никаким конвенциям, не имеет никаких обязанностей. Это настоящие наемники, идущие убивать за деньги.

Сами вагнеровцы делятся на 2 касты человек. Есть ядро вагнеровцев. Это ветераны, живущие только войной и не видящие себя в чем-то другом. Там часто люди с отклонениями – убийцы, маньяки. Остальные – это наемники. Их используют как пушечное мясо,

– отметил Левин.

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Он добавил, что сейчас преступников, которых вербует сам пригожин, не будут учить как профессионалов. Они будут обычным пушечным мясом с минимальной подготовкой. Их используют как первую пробивную пехоту.

"Украинцы открывают огонь. Профессиональные вагнеровцы находятся позади. Смотрят, откуда Украина стреляет, определяют огневые точки и отрабатывают по ним. У них высокий уровень подготовки", – объяснил эксперт.

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