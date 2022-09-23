За словами пригожина, вже через місяць після "служби" його син вирушив до Сирії. Заяву "кухаря путіна" поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Окрім того, пригожин похвалився, що його син отримав нагороду вагнерівців "чорний хрест".

Пригожин вербує зеків

Однак у пригожина тільки один син, тому поповнювати лави вагнерівців йому доводиться, вербуючи зеків. Спершу "кухар путіна" продавав погану їжу, а згодом зайнявся торгівлею людьми. Саме пригожина вважають власником ПВК "Вагнера".

Пригожин вербує ув'язнених та отримує за них гроші. Серед багатьох вагнерівців, яких завербували для війни в Україні, є чимало вбивць, яких раніше засудили до 15 – 20 років в'язниці. Мінімальний вік завербованих – 20 років.

Вагнерівці – у списках ліквідованих загарбників.

Втрати росії

Станом на 13 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 56 060 загарбників. Окрім того, знищили:

танків – 2 254 (+18) одиниці;

бойових броньованих машин – 4 796 (+20) одиниць;

артилерійських систем – 1 355 (+14) одиниць;

РСЗВ – 326 (+8) одиниць;

засоби ППО – 170 (+1) одиниць;

літаків – 254 (+1) одиниці.

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