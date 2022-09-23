По словам пригожина, уже через месяц после "службы" его сын отправился в Сирию. Заявление "повара путина" распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Кроме того, пригожин похвастался, что его сын получил награду вагнеровцев "черный крест".

Пригожин вербует зэков

Однако у пригожина только один сын, поэтому пополнять ряды вагнеровцев ему приходится, вербуя зэков. Сначала "повар путина" продавал плохую еду, а затем занялся торговлей людьми. Именно пригожину считают владельцем ППК "Вагнера".

Пригожин вербует заключенных и получает за них деньги. Среди многих вагнеровцев, которых завербовали для войны в Украине, есть немало убийц, ранее приговоренных к 15 – 20 годам тюрьмы. Минимальный возраст завербованных – 20 лет.

Вагнеровцы есть в списках ликвидированных захватчиков.

Потери россии

По состоянию на 13 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 56 060 захватчиков. Кроме того, уничтожили:

танков – 2254 (+18) единицы;

боевых бронированных машин – 4796 (+20) единиц;

артиллерийских систем – 1355 (+14) единиц;

РСЗО – 326 (+8) единиц;

средства ПВО – 170 (+1) единиц;

самолетов – 254 (+1) единицы.

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