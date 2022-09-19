Про це 24 каналу сказав російський журналіст Тимур Олевський. За його словами, прігожин спершу продавав росіянам їжу, а потім зрозумів, що простіше й вигідніше просто продавати російських людей.

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Як прігожин вибудував свою імперію

Олевський розповів, що прігожин абсолютно цинічно вибудовував свій бізнес через замовлення із державними структурами, продаючи погане за великі гроші.

Він дуже довго працював із міністерством оборони, вибудував велику імперію. Прігожин постачав великій кількості військових частин продукти харчування, їжу буквально,

– сказав російський журналіст.

Олевський зазначив, що в росії була здійснена реформа, яка мала зміцнити армію. Згідно із нею, цивільні особи мали постачати солдатам продукти харчування і, відповідно, нормально їх годувати. Але цю реформу просто перервали тоді, коли стало зрозуміло, що вона дуже сильно відсуває певних людей від потоків.

У цей момент прігожин став укладати контракти з міністерством оборони,

туди саме прийшов шойгу, – заявив він.

Журналіст пояснив, що у прігожина є велика кількість фірм-прокладок, які пов'язані з його материнською компанією договорами позики.

Він годує поганою їжею міністерство оборони. Ці компанії судяться потім із міністерством оборони, зазнають збитків, банкрутують, закриваються,

– заявив він.

Водночас, додав російський журналіст, материнська компанія євгенія прігожина отримує за все це гроші.

Олевський про схеми прігожина та вербування зеків на війну в Україну: дивіться відео

"За кожного ув'язненого прігожин отримує гроші"

Олевський зазначив, що потім прігожин став годувати ще й школярів. Він фактично знищив усі шкільні кухні. Після того, як діти почали отруюватися від вживання їжі, якою їх годував прігожин, стало очивидним, що й солдати харчуються поганими продуктами.

І стало зрозуміло, що євгеній вікторович цікавиться грішми більше, ніж здоров'ям тих людей, яких він годує. Тому що це просто бізнес,

– сказав журналіст.

Він вважає, що потім прігожин, вочевидь, зрозумів, що замість того, щоб продавати росіянам їжу, простіше й вигідніше просто продавати російських людей.

Тому що нема жодних сумнівів, що за кожного ув'язненого прігожин отримує гроші,

– наголосив Олевський.

Журналіст зауважив, що деякі люди за допомогою цієї схеми викуповують своє життя з в'язниць. За мільйони рублів нібито вербуються в ПВК, а насправді якийсь час десь відсиджуються тихо, а потім будуть легалізовуватися, фактично отримавши амністію як учасники бойових дій.

Тобто продавати російських людей можна на війну на забій. І ще можна російським людям продавати свободу, якщо ці люди, наприклад, багаті та вважають, що можуть заплатити,

– заявив він.

Олевський додав, що серед завербованих для участі у війні проти України в складі ПВК "Вагнера" є багато чоловіків, які були засуджені за різними статтями. Більшість із них – убивці, які отримали по 15 – 20 років в'язниці.

До речі! Процеси вербування зеків у російську армію проходять не лише у в'язницях, а й у СІЗО. Головний редактор видання The Insider (росія) Роман Доброхотов заявив, що навіть серед кадирівських підрозділів є ув'язнені.

Війна в Україні та роль прігожина: що відомо

У мережі з'явилося відео, на якому "кухар Путіна" євген прігожин особисто вербує ув'язнених для участі у війні. Воно було знято в одній із російських колоній.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував вербування зеків прігожиним. Він зазначив, що відповідне відео росіяни виклали самі. Вони хотіли слави, щоб і на інших "зонах" і не тільки про це дізнались і хотіли завербуватись.

В Інституті вивчення війни вважають, що євгеній прігожин поступово стає обличчям російської "спецоперації" в Україні, витісняючи російського міністра оборони.

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