Ба більше, він є ідеологом дуже серйозного відбору кандидатів до лав ПВК "Вагнер". Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Критерії відбору до ПВК "Вагнер"
За словами оглядача, саме прігожин був тією персоною, яка намагалася:
- відбирати до ПВК "Вагнер" найманців віком не більше ніж 40 років;
- шукати не строковиків, а солдатів з бойовим досвідом або досвідом служби у лавах збройних сил росії;
- не допускати до членства найманців з кримінальним минулим.
А зараз він збирає зеків. Ми розуміємо, яке це приниження,
– наголосив Коваленко.
У росії "Вагнер" справді вважалася елітною приватною військовою компанією. Тепер це угрупування злочинців. Однак потрібно розуміти, зауважує оглядач, що на зоні також є свої порядки. Згідно із законами кримінального світу в'язень, який йде з тюрми на війну, аби зменшити свій термін, є "опущеним".
Тобто це – дно. Сьогодні ПВК "Вагнер" – це вже не еліта силових структур росії. Це приватна військова компанія "опущенців",
– підсумував Олександр Коваленко.
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