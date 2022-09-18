Ба більше, він є ідеологом дуже серйозного відбору кандидатів до лав ПВК "Вагнер". Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Критерії відбору до ПВК "Вагнер"

За словами оглядача, саме прігожин був тією персоною, яка намагалася:

відбирати до ПВК "Вагнер" найманців віком не більше ніж 40 років;

шукати не строковиків, а солдатів з бойовим досвідом або досвідом служби у лавах збройних сил росії;

не допускати до членства найманців з кримінальним минулим.

А зараз він збирає зеків. Ми розуміємо, яке це приниження,

– наголосив Коваленко.

У росії "Вагнер" справді вважалася елітною приватною військовою компанією. Тепер це угрупування злочинців. Однак потрібно розуміти, зауважує оглядач, що на зоні також є свої порядки. Згідно із законами кримінального світу в'язень, який йде з тюрми на війну, аби зменшити свій термін, є "опущеним".

Тобто це – дно. Сьогодні ПВК "Вагнер" – це вже не еліта силових структур росії. Це приватна військова компанія "опущенців",

– підсумував Олександр Коваленко.

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