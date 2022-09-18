Более того, он является идеологом очень серьезного отбора кандидатов в ряды ЧВК "Вагнер". Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Критерии отбора в ЧВК "Вагнер"

По словам обозревателя, именно пригожин был той персоной, которая пыталась:

отбирать в ЧВК "Вагнер" наемников в возрасте не более 40 лет;

искать не срочников, а солдат с боевым опытом или опытом службы в рядах вооруженных сил россии;

не допускать к членству наемников с уголовным прошлым.

А сейчас он собирает зэков. Мы понимаем, какое это унижение,

– подчеркнул Коваленко.

В россии "Вагнер" действительно считалась элитной частной военной компанией. Теперь это группировка преступников. Однако нужно понимать, отмечает обозреватель, что на зоне также есть свои порядки. Согласно законам криминального мира заключенный, который идет из тюрьмы на войну, чтобы уменьшить свой срок, "опущенный".

То есть это – дно. Сегодня ЧВК "Вагнер" – это уже не элита силовых структур россии. Это частная военная компания "опущенных",

– подытожил Александр Коваленко.

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