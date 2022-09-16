Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он на 99% считает, что опубликованное видео с пригожиным – это слив.

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По его словам, об этом свидетельствует прежде всего качество этого видео.

"Это же не кто-то случайно снял с заднего ряда зэков, это снималось открыто, на камеру нормального качества. Поэтому я уверен, что это снималось по приказу самого пригожина", – подчеркнул Шейтельман.

По его мнению, это снимали для того, чтобы в других тюрьмах показывать это видео другим зекам, то есть хотели использовать его в качестве агитации.

Шейтельман также описал два важных факта из этого видео. Он говорит, что этот человек, похожий на пригожина, во время речи нарушил два уголовных дела:

Во-первых, он сказал, что у него есть частная военная компания, а это запрещено законом.

Во-вторых, он говорит, что зэков может ожидать расстрел, но такого наказания в россии не существует, так что это превращается в угрозу убийства.

"Поэтому довольно странно, что против него еще не возбуждены уголовные дела по факту его речи на видео", – добавил он.

Но политтехнолог заметил, что показывать это видео в сети – это было точно не в интересах пригожина.

Сейчас очевидно, что идет конфликт между какими-то спецслужбами в россии и пригожиным. Сначала эти спецслужбы сдали место расположения пригожина нашим военным, которые нанесли удар по штаб квартире чвк в Луганской области в момент, когда он там находился. То есть это уже такая борьба,

– заявил Шейтельман.

Политтехнолог заверил, что видео по вербовке зэков – это еще один удар по пригожину. "Понятно, что некоторые спецслужбы недовольны ростом его влияния", – считает он.

Шейтельман подчеркнул, что путин проиграл битву за Киев, из-за этого начала шататься его власть.

"Конечно, в глазах путина минобороны и армия виноваты в этом поражении. И тут пришел пригожин, который сказал, что захватит Луганскую область и своими чвк действительно захватил ее, разрушив Северодонецк и Лисичанск. Подтверждено, что эти города брали именно военные чвк "вагнер" россии", – отметил он.

По мнению Шейтельмана, получается, что пригожин смог, поэтому за это его и сдают.

Но его не смогли уничтожить. После этого российская армия проиграла на Харьковщине и сбежала оттуда, так что пригожину сейчас поручили взять Бахмут и там идут серьезные бои, постоянные атаки россиян. Они хотят любой ценой взять Бахмут, чтобы путин мог как-то оправдаться,

– говорит он.

По его словам, если это произойдет, то пригожин снова будет в лидерах, а в россии такое не прощают, поэтому все пытаются его уничтожить.

Смотрите полное интервью с Михаилом Шейтельманом: видео 24 канала



К слову, недавно в телеграм-каналах появилось видео, на котором "повар путина" евгений пригожин, считающийся владельцем чвк "вагнер", лично вербует заключенных для участия в войне. Видео – смотрите по этой ссылке.