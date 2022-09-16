Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він на 99% вважає, що опубліковане відео з пригожиним, – це злив.

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За його словами, про це свідчить, перш за все, якість цього відео.

"Це ж не хтось випадково зняв із заднього ряду зеків, це знімалося відкрито, на камеру нормальної якості. Тому я впевнений, що це знімалося за наказом самого пригожина", – наголосив Шейтельман.

На його думку, це знімали для того, щоб в інших в’язницях показувати це відео іншим зекам, тобто хотіли використати його в якості агітації.

Шейтельман також описав два важливі факти з цього відео. Він каже, що ця людина, яка схожа на пригожина, під час промови порушила дві кримінальні справи:

По-перше, він сказав, що має приватну військову компанію, а це заборонено законом.

По-друге, він каже, що зеків може чекати розстріл, але такого покарання в росії не існує, тож це перетворюється у загрозу вбивства.

"Тому досить дивно, що проти нього ще не почали кримінальні справи по факту його промови на відео", – додав він.

Але, політтехнолог зауважив, що показувати це відео в мережі – це було точно не в інтересах пригожина.

Зараз очевидно, що йде конфлікт між якимись спецслужбами в росії і пригожиним. Спочатку ці спецслужби здали місце розташування пригожина нашим військовим, які нанесли удар по штаб квартирі ПВК на Луганщині в момент, коли він там перебував. Тобто це вже така собі боротьба,

– заявив Шейтельман.

Політтехнолог запевнив, що відео з вербування зеків – це ще один удар по пригожину. "Зрозуміло, що деякі спецслужби незадоволені зростом його впливу", – вважає він.

Шейтельман наголосив, що путін програв битву за Київ, через це почалася хитатися його влада.

"Звісно, в очах путіна міноборони та армія винні в цій поразці. І тут прийшов пригожин, який сказав, що захопить Луганську область і своїми пвк дійсно захопив її, зруйнувавши Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Підтверджено, щоці міста брали саме військові пвк "вагнер" росії", – зазначив він.

На думку Шейтельмана, виходить, що пригожин зміг, тож за це його і здають.

Але його не змогли вбити. Після цього російська армія програла на Харківщині та втекла звідти, тож пригожину зараз доручили взяти Бахмут і там йдуть серйозні бої, постійні атаки росіян. Вони хочуть будь-якою ціною взяти Бахмут, щоб путін міг якось виправдатися,

– каже він.

За його словами, якщо це станеться, то пригожин знову буде в лідерах, а в росії таке не пробачають, тому всі намагаються його знищити.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Шейтельманом: відео 24 каналу



До слова, нещодавно в телеграм-каналах з'явилося відео, на якому "кухар путіна" євген пригожин, який вважається власником впк "вагнер", особисто вербує ув'язнених для участі у війні. Відео – дивіться за цим посиланням.