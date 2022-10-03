Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Кадиров хоче воювати, стати міністром оборони або принаймні керівником генерального штабу.

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У Росії йдуть внутрішні розбірки

Попович зауважив, що Стрєлков-Гіркін відомий своїми випадами на адресу Шойгу та вже не вперше називає його "фанерним маршалом". У випадку з Кадировим та його випадами на адресу генералітету, це вже відповідь на одвічно російське питання, хто винний та що робити.

Зараз ми бачимо ситуацію, коли починаються внутрішні розбірки серед цих людей. Тут треба розуміти, що Кадиров мітить на посаду міністра оборони,

– сказав військовий оглядач.

Тобто, за його словами, Кадиров хоче воювати, стати міністром оборони або принаймні керівником генерального штабу. І паровозом за ним ще чіпляється Пригожин. Усе це призводить до того, що відбуваються внутрішні розбірки, щоб когось "утопити".

Насправді я собі важко уявляю Кадирова в ролі міністра оборони чи начальника генерального штабу. Не лише тому, що він, на мій погляд, позбавлений будь-яких військових талантів і краще вже Шойгу буде, ніж Кадиров. Мені цікаві його подальші взаємовідносини з генералом, зважаючи на бек Кадирова та на те, що він є представником Чечні,

– заявив Попович.

Адже, зауважив він, ми розуміємо історичні події, які відбувалися довкола Росії та Чечні, а також усвідомлюємо, якими є погляди деяких людей певної направленості щодо національних республік. Якщо Путін таки призначить Кадирова міністром оборони, то це спричинить значний "вибух" у середовищі генералітету та військового відомства Росії.

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У чому небезпека Кадирова на посаді міністра оборони Росії

Попович вважає, що ці особи не здатні усвідомити, що вони теж програють, якщо займуть посаду міністра оборони Росії. Але їм дуже хочеться за цю роль взятися, думаючи, що будуть такими крутими, що зможуть з 10 тисячами добровольців взяти Одесу.

Єдина суттєва небезпека, якщо Кадирова колись призначать на посаду міністра оборони, це, на мій погляд, кратно зросте ймовірність використання ядерної зброї,

– зазначив він.

Військовий оглядач зауважив, що Кадиров про це прямо заявляє і він уже говорив, що треба малопотужні ядерні заряди підірвати над українськими військами, які наступають. Але, зважаючи на відносини Кадирова з генералітетом і військовими, він може не встигнути віддати такий наказ.

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