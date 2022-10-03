Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, назначит ли Путин министром обороны Кадырова.

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Последние решения мог принимать уже не Путин

Шейтельман отметил, что для того, чтобы избавиться от Путина, совсем не обязательно убирать его физически. Главное – это кто принимает решение. Очевидно, что решение напасть на Украину 24 февраля принимал Путин после того, как посоветовался с Патрушевым, Золотовым и Шойгу. Он же весной принимал решение об отступлении российских войск с Севера Украины.

Однако решение о мобилизации, о "референдумах", о признании территорий я не уверен, что принимал Путин. Я не знаю, кто их принимал и как. Точно не было никаких совещаний коллегиального органа. Мы же не видели заседания Совбеза,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что мы и не заметим, как исчезнет Путин. Во время развала СССР многие люди не заметили, как исчез Горбачев. Для тех, кто был в России, был Горбачев, а вдруг главным стал Ельцин.

"Такие люди необязательно в один день исчезают. Они иногда растворяются в толпе. Поэтому это не обязательно будет громкое трагическое событие. Нам бы хотелось посмеяться над Путиным, которого утопят в унитазе, условно говоря. Впрочем, возможно, это будет незаметным", – подчеркнул Шейтельман.

Шейтельман предположил, что вопрос исчезновения Путина уже решен: смотрите видео

Путина сменит "временное правительство"

Политтехнолог продолжил, что после известных мероприятий в Кремле Кадыров отдельно встречался с Кириенко, который является фигурой близких друзей Путина братьев Ковальчуков, и мэром Москвы Собянином. Итак, вырисовывается новая партия, в которую будут входить они и Пригожин. С одной стороны, для Украины по именам это выглядит плохо. Однако когда они начнут смену власти, им предстоят переговоры с Западом и компромисс с нами.

У них нет другого выхода и другого смысла менять Путина. Они недовольны происходящим. Они не хотят вовлекать весь народ России в войну. Все идет не так, как нужно. Они все это видят,

– подчеркнул он.

По словам Шейтельмана, это будет сложный период для Украины, когда нас будут уговаривать пойти на компромиссы, на которые мы не согласимся. Эта конструкция в России ненадолго. Это не будущая власть страны. Дальше из нее уже что-то сложится, а пока это такое себе "временное правительство".

"Когда Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что будем вести переговоры со следующим президентом России, он не подразумевает этих переходных персонажей. Это будет короткий период смуты, потому что долгого Россия не выдержит. И после этого станет известно, кто же следующий, с кем нам вести переговоры", – подытожил политтехнолог.

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