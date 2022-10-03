Об этом сообщают российские СМИ. Девушка сказала полицейским, что пошла на такой поступок, потому что является противницей "спецоперации" и мобилизации.

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Попытка протеста окончилась неудачно: девушку задержали

Школьница из Казани имела при себе три "коктейля Молотова". Случай произошел в Советском районе по улице Журналистов.

Девушка ночью пробралась в местное помещение и бросила в сторону здания 2 бутылки с горючим. К сожалению, поджечь получилось только траву в нескольких метрах от военкомата. Третий "коктейль" у школьницы обнаружили, когда задержали ее. Сейчас она находится в отделении полиции.

Более удачной была попытка неизвестного из Красноярска. Там тоже кто-то решил "принести в жертву" военкомат.

Двумя бутылками со взрывчатой смесью неизвестный попал в помещение и там начался небольшой пожар. Его потушили охранявшие объект полицейские. Задержать поджигателя пока не удалось.

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Частичная мобилизация в России – приговор о смертной казни

Оказалось, что частичная мобилизация россиян бессрочная. Кроме того, контрактники, уже подписавшие договор о службе, не смогут его расторгнуть. Об этом рассказали на российском правительственном портале.

Если у военного истекает срок службы по контракту, то это тоже ничего не значит. Покинуть службу он не сможет, даже если захочет. Контракт истекает только с окончанием "спецоперации". Так что российских "мобиков" практически приговаривают к смертной казни.

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