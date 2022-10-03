Про це повідомляють російські ЗМІ. Дівчина сказала поліцейським, що пішла на такий вчинок, бо є противницею "спецоперації" та мобілізації.

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Спроба протесту закінчилася невдало: дівчину затримали

Школярка з Казані мала при собі три "коктейлі Молотова". Випадок стався у Радянському районі на вулиці Журналістів.

Дівчина вночі пробралася до місцевого приміщення і кинула у бік будівлі 2 пляшки з горючим. На жаль, підпалити вийшло лише траву за кілька метрів від військкомату. Третій "коктейль" у школярки знайшли, коли затримали її. Зараз вона перебуває у відділку поліції.

Більш вдалою була спроба невідомого з Красноярську. Там теж хтось вирішив "принести в жертву" військкомат.

Двома пляшками із вибуховою сумішшю невідомий поцілив у приміщення і там почалася невелика пожежа. Її загасили поліцейські, що охороняли об'єкт. Затримати палія поки не вдалося.

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Часткова мобілізація в Росії – вирок про смертну кару

Виявилося, що часткова мобілізація росіян є безстроковою. Окрім того, контрактники, що вже підписали договір про службу, не зможуть його розірвати. Про це розповіли на російському урядовому порталі.

Якщо у військового закінчується термін служби за контрактом, то це теж нічого не означає. Покинути службу він не зможе, навіть якщо захоче. Контракт закінчується лише з закінченням "спецоперації". Тож російських "мобіків" практично приговорюють до смертної кари.

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