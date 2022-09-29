Як росіянин намагався спалили військкомат

29 вересня о 06:25 за місцевим часом у Новосибірську намагалися спалити військкомат, пишуть російські ЗМІ. Однак навіть це завдання виявилося непосильним для росіян.

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Нападник кинув пляшки з горючою сумішшю у 2 вікна військкомату. Вогонь охопив територію на площі всього лиш 0,5 метра. Пожежу оперативно ліквідували. Ні меблі, ні саме приміщення не постраждали. Нападника вже затримали. Проти нього здійснюють слідчі дії.

Стрілянина у військкоматі у росії

26 вересня в Усть-Ілімську, що в Іркутській області, трапилася стрілянина у військкоматі. Вогонь відкрив 25-річний місцевий мешканець руслан зінін. Він вистрілив у воєнкома, який після того опинився у важкому стані в реанімації. До речі, росіянин використав саморобну зброю.

Матір зініна розповіла, що до такого вчинку сина мотивувала повістка, яку вручили його найкращому другу.

Останні новини про мобілізацію у росії

В окупованому Криму Кремль наказав мобілізували у військо кримських татар. Їх одразу перекидають на найгарячіші напрямки.

Через те, що ухилянти від мобілізації масово втікають за кордон, керівництво держави-агресорки придумало різні способи, як їх ловити. Зокрема, на кордоні з Фінляндією поставили мобільні військкомати.

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, з мобілізованих росіян знущаються кадирівці. Їх ґвалтують та грабують. Ставлять до них навіть гірше ніж до в'язнів та незаконно мобілізованих з Донбасу.

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