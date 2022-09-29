Наразі відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області 2 тисяч осіб мобілізованих з Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо У Криму до 21 вересня була прихована мобілізація: підтвердили загибель майже 160 військових

У Криму мобілізують кримських татар

Військові комісари у тимчасово окупованому Криму отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупантів кримських татар. Їх направляють у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій.

Впродовж 26 вересня лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності,

– зазначили у Генштабі.

У Криму прихована мобілізація

На тимчасово окупованому півострові до 21 вересня проходила прихована мобілізація. Відомо, що майже 160 військових вже загинули.

Втім, у Криму чоловіки з метою уникнення мобілізації намагаються відкупитися хабарем.

Росіяни намагаються втекти за кордон, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин, але щоб тільки їх не мобілізували.

До речі, примусово мобілізовані у Криму можуть здатися у полон ЗСУ. Вони мають право відмовитись від російського обміну й залишитись в Україні.

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