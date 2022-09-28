Підпал трапився у підмосковному селищі Білоомут 26 вересня. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Подробиці інциденту

Черговий підпал стався 26 вересня близько 3 години ночі. Невідомий підійшов до будівлі адміністрації підмосковного селища Білоомут, підпалив запальну суміш у банку та кинув її у вікно другого поверху. Після цього злочинець втік.

Наслідки підпалу невеликі

Повідомляється, що серйозної пожежі ця атака не спричинила. Палій лише пошкодив склопакет і підвіконня в будівлі. Також його було видно на камері. Поліція шукає зловмисника кілька днів.

Нагадаємо, що після оголошення часткової мобілізації росіяни почали палити військкомати. Зокрема горів військкомат у Тольятті Самарської області, у Нижньому Новгороді та у Ломоносівському районі під Санкт-Петербургом, а також у місті Канську у Красноярського краю спалахнув місцевий військкомат.

Крім цього, у місті Салават горіла приймальня путінської партії "єдіная расія".

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