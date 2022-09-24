Деталі "прикрого" інциденту
Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 1 ночі чоловік, чию особу досі не встановили, кинув у вікно першого поверху "коктейль Молотова".
Увага Після оголошення мобілізації путін влаштував собі тижневий відпочинок, – ЗМІ
Пожежники, які приїхали на місце, загасили пожежу. Зазначають, що у кімнаті вигоріли меблі.
Крім того, у місті Салават біля дверей громадської приймальні "Єдиної Росії" хтось підпалив автомобільні шини.
Пожежу загасили, в результаті постраждали пластикові вхідні двері.
У росії невдоволені мобілізацією
- Після того, як путін оголосив про часткову мобілізацію, у країні почалася нова хвиля підпалів військкоматів.
- За три дні з'явилися повідомлення про спроби підпалів місцевих військкоматів щонайменше у 6 російських регіонах. Ще у кількох випадках невідомі намагалися підпалити будинки міських адміністрацій.
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