Деталі "прикрого" інциденту

Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 1 ночі чоловік, чию особу досі не встановили, кинув у вікно першого поверху "коктейль Молотова".

Увага Після оголошення мобілізації путін влаштував собі тижневий відпочинок, – ЗМІ

Пожежники, які приїхали на місце, загасили пожежу. Зазначають, що у кімнаті вигоріли меблі.

Крім того, у місті Салават біля дверей громадської приймальні "Єдиної Росії" хтось підпалив автомобільні шини.

Пожежу загасили, в результаті постраждали пластикові вхідні двері.

У росії невдоволені мобілізацією

Після того, як путін оголосив про часткову мобілізацію, у країні почалася нова хвиля підпалів військкоматів.

За три дні з'явилися повідомлення про спроби підпалів місцевих військкоматів щонайменше у 6 російських регіонах. Ще у кількох випадках невідомі намагалися підпалити будинки міських адміністрацій.

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