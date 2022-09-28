Російські ЗМІ повідомляють, що боєприпас здетонував у Валуйському окрузі, пише 24 канал. За попередніми даними, постраждало 14 людей.

До речі В аеропорту російського Курська пролунало кілька вибухів

Під час навчань "спонтанно" вистрілив гранатомет

Губернатор Бєлгородської області в'ячеслав гладков заявив, що постраждалим уже надається необхідна медична допомога. Він зазначив, що причиною вибуху буцімто став "людський фактор".

Як інформують російські ЗМІ, оперативні служби вже на місці вибуху та розслідують інцидент.

Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали відразу 11 цивільних, які працювали на базі. Всіх цивільних госпіталізували. Також постраждало троє військових і двох теж госпіталізували.

Шестеро людей у стані середньої тяжкості, решта дістала легкі травми.

Причиною вибуху, ймовірно, стало те, що під час навчань на базі сільгосптехніки "спонтанно" вистрілив гранатомет.

Раніше У Бєлгородській області було голосно: окупанти заявляють про ППО

Слід зазначити, що в росії триває часткова мобілізація. Наразі не відомо, чи стався вибух під час навчань мобілізованих військових. Однак з відкритих джерел відомо, що в Бєлгородській області є збірні пункти для мобілізованих.

Зокрема, у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати власним коштом. Зокрема, це стосується теплого одягу.

Окрім того, в Генштабі повідомляли, що росія мобілізує онкохворих, людей з інвалідністю та навіть пенсіонерів. Також у розвідці Міноборони Великої Британії наголошували, що багато з мобілізованих у росії роками не тримали зброю в руках.

До речі – ЗСУ влаштували пекло окупантам на Запоріжжі: дивіться відео