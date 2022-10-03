Таку інформацію видання оприлюднило з посиланням на звіт розвідки НАТО. Мовляв, фахівці встановили мобілізацію потужної субмарини.

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У НАТО буцімто побоюються, що "Бєлгород" вийшла з бази для того, щоб вперше в історії застосувати ядерну торпеду "Посейдон". До речі, ця зброя долає відстань у 10 тисяч кілометрів під водою. Зараз субмарина нібито перебуває у Карському морі.

Що відомо про субмарину та торпеду "Посейдон"

Підводний човен К-329 "Бєлгород" взяли на озброєння військово-морських сил Росії у липні 2022 року. Він є найдовшою субмариною у світі шириною у 15 метрів та довжиною у 184 метри. "Бєлгород" може безперервно перебувати під водою впродовж 120 днів. Швидкість руху субмарини становить 60 кілометрів на годину.

Торпеда "Посейдон", як кажуть розробники, нібито може обійти систему інфрачервоного супутникового стеження США. Зброя рухається до цілі зі швидкістю 110 – 130 кілометрів на годину.

Коли "Посейдон" добереться до узбережжя, то вибух ядерної боєголовки може спровокувати потужне ядерне цунамі.

Тобто, вивівши "Бєлгород" в море, Кремль і далі займається ядерним шантажем. Ще у 2018 році президент Росії Владімір Путін хвалився, що торпеда "дуже тиха та маневрена", а також зовсім "невразлива". Однак військові експерти вважають, що насправді все не так круто, як на словах.

Зверніть увагу! Директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ханс Крістенсен переконує, що технологія досі "перебуває в розробці – як торпеда, так і платформа". До розгортання "Посейдон" не буде готовий щонайменше до 2027 року.

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