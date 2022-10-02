Нещодавно Рамзан Кадиров фактично закликав російську армію застосувати тактичну ядерну зброю. До його слів не варто ставитися легковажно. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Побоювання є. Коли Кадиров говорить про проведення мобілізації, Путін, аби не втратити владу, починає проводити свою мобілізацію. Тут також, якщо вже Кадиров пригрозив застосувати ядерну зброю… На жаль, Путін може на це наважитися,

– сказав він.

Коли Росія може застосувати ядерну зброю

Ймовірно, кремлівський диктатор може застосувати ядерну зброю вже наступного тижня. Путінський посіпака Мєдвєдєв анонсував "судний день" ще у травні. Шейтельман пояснив, що мовилося про 5 жовтня – цього дня відзначають єврейське свято Йом-Кіпур. Цікаво, що ця назва перекладається як "судний день". Очевидно, саме про нього говорив путінський.поплічник.

"Щороку це свято відзначають у різні дні. Тоді я перевірив, що це 5 жовтня. Звісно, я жартував тоді. З Мєдвєдєва завжди усі сміються та знущаються, так заведено", – відзначив політтехнолог.

Як зауважив Шейтельман, історія з мобілізацією та визнанням "республік" стала рухатися у напрямку цієї дати. "Занадто усе це містично збігається", – зазначив він.

Однак це зовсім не означає, що у росіян вийде. Вони, додає Шейтельман, можуть спробувати.

Ризик є, але хвилюватися не варто

Цього тижня ми почули дві суперечливі заяви від ГУР України. За словами Вадима Скібіцького, наразі ризик застосування тактичної ядерної зброї дуже високий. А згодом Кирило Буданов сказав, що зараз немає про що хвилюватися.

В цілому ризик дуже високий, але зараз – немає про що хвилюватися,

– вважає політтехнолог.

Для того, щоб застосувати ядерну зброю, потрібно ухвалити рішення та віддати наказ. "Після цього проходить не дві хвилини. Розпочинається процедура", – відзначив Шейтельман.

Боєголовки, які усі на обліку у США, починають рухатися. До цього процесу залучені десятки різних людей, а ще – усе це фізично видно із супутників.

Нас попередять

Шейтельман запевняє: нас попередять про ядерний удар, як США попередили про повномасштабне вторгнення у лютому.

"Байден же не сумнівався. Він сказав, що такого-то числа точно нападуть. Окей, він помилився в числі, але лише на тиждень", – підкреслив політтехнолог. Ба більше, британська розвідка сказала нам, з яких напрямків відбуватиметься наступ. Усе так і вийшло.

Нам так само скажуть про ядерну зброю. Наразі ми явно не в цій ситуації,

– переконаний він.

Велика ймовірність застосування зовсім не означає, що велика ймовірність того, що спрацює. Вони хотіли захопити Київ, але не вийшло. Хоча наказ було віддано.

"Коли Путін віддасть наказ застосувати ядерну зброю, далеко не факт, що це вийде", – зауважив Шейтельман.

Не тому, що в Росії якісь чесні люди, які не захочуть себе губити. А тому, що у США та країн НАТО є системи протиракетної оборони та розвідки, які останні десятиліття постійно вдосконалювалися. А російські ядерні сили ніколи не вдосконалювалися з 60-х років.

Ця зброя буде застосовуватися проти світу, а США не будуть сидіти осторонь і спостерігати, впаде бомба на Україну чи ні. Американці збиватимуть ці ракети й стратегічні літаки, які нестимуть ядерну бомбу. У них для цього є дуже сучасні системи. Ймовірність збиття дуже висока,

– підсумував політтехнолог Михайло Шейтельман.

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