Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. На його думку, Путін зважиться на ядерний удар лише тоді, коли зрозуміє, що його самого можуть ліквідувати.

Читайте також За прикладом війни на Балканах: яка найефективніша відповідь НАТО на ядерний удар Росії

Чи будуть загострення на фронті

Черник вважає, що жодних загострень на фронті після останніх заяв Путіна не варто очікувати – війна йде штатним режимом. На певних плацдармах для ЗСУ складаються хороші передумові, це ж саме буде й надалі.

Чи буде ворог піднімати тональність, умовно, артилерійських ударів? Буде. Але не вище, ніж він робив це раніше. Я маю нагадати, що війна на 95% є артилерійською. А снарядний голод у них, дійсно, почався,

– заявив військовий експерт.

За його словами, на початку війни росіяни мали до 15 мільйонів снарядів різних калібрів. Більш ніж половину з цього вони уже використали. А виробляти за місяць можуть лише 120 тисяч.

Яка ймовірність ядерного удару

Черник наголосив, що, з воєнного погляду, нічого нового російські загарбники не зможуть запропонувати.

Крім ядерного жупела. У моєму розумінні – це блеф, це лякання. Звичайно, не можна його ігнорувати, але впевнений на 100%, що ймовірні застосування ядерної зброї дещо в межах 20% на цю хвилину. Не більше,

– вважає він.

На його думку, Путін зважиться на ядерний удар лише тоді, коли зрозуміє, що є можливість його персональної фізичної ліквідації. До цього ще дуже далеко.

До того ж, зауважив військовий експерт, рішення ухвалює п'ятеро людей. А ланцюжок від рішення до ракети є доволі довгим. Його точно переб'ють.

Наскільки реальний "ядерний аргумент" Кремля: дивіться відео

Як працює ядерна зброя

Черник зазначив, що такі ракети, як "Іскандери", "Кинджал" та Х-101 можуть бути укомплектовані якоюсь боєголовкою. Але, як усе буде насправді, – сказати складно. Адже людство лише раз в історії стикнулося з використанням ядерної бомби – у Хіросімі й Нагасакі. Ці дерев'яні міста, дійсно, згоріли, але життя туди повернулося.

Життя у Чорнобиль не повернулося. Це не був класичний ядерний вибух. Тому, як відбудеться в реаліях, – зрозуміти практично неможливо. Тому що всі бойові головки, які експериментальним способом підривалися, – це все полігонні, лабораторні умови,

– сказав військовий експерт.

Він переконаний на 99%, що наші Західні колеги мають технології для знищення цих ракет ще на старті. Зокрема, ракета RIM-161 з дальністю стрільби до 2700 кілометрів, швидкістю 4,5 кілометри на секунду.

В якому стані можуть бути ядерні боєголовки

Черник припускає, що дві третини цієї зброї у росіян не працює, враховуючи те, як вони підходять до свого власного брухту. А все обслуговування так званих стратегічних ракет, пускові установки яких розташовані у землі, тобто Р-36М і УР-100Н або PC-18 (СС-19 "Сатана", як їх називають на Заході), проводили фахівці з нашого заводу "Південмаш".

Не сумніваюся, що більша частина цього брухту просто не вилетить із шахт. Але не треба вдаватися у крайній оптимізм. Певна загроза ядерного шантажу є. І ми добре маємо розуміти, чому Путін це робить. У нього вибору нема,

– зазначив він.

Адже, наголосив військовий експерт, глава Кремля програє. І він знає, що у випадку програшу в Україні – йому кінець. Путіна або повісять, або застрелять, або отруять.

Як Путін погрожує світу ядерною зброєю