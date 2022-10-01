Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, Путин решится на ядерный удар только тогда, когда поймет, что его могут ликвидировать.

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Будут ли обострения на фронте

Черник считает, что никаких обострений на фронте после последних заявлений Путина не следует ожидать – война идет штатным режимом. На определенных плацдармах для ВСУ складываются хорошие предпосылки, это же будет и дальше.

Будет ли враг поднимать тональность, условно, артиллерийских ударов? Будет. Но не выше, чем он это делал раньше. Я должен напомнить, что война на 95% артиллерийская. А снарядный голод у них действительно начался,

– заявил военный эксперт.

По его словам, в начале войны россияне имели до 15 миллионов снарядов разных калибров. Более половины из этого они уже использовали. А производить за месяц могут всего 120 тысяч.

Какова вероятность ядерного удара

Черник подчеркнул, что с военной точки зрения ничего нового российские захватчики не смогут предложить.

Помимо ядерного жупела. В моем понимании это блеф, это пугание. Конечно, нельзя его игнорировать, но уверен на 100%, что возможные применения ядерного оружия несколько в пределах 20% на эту минуту. Не более,

– считает он.

По его мнению, Путин решится на ядерный удар только тогда, когда поймет, что есть возможность его персональной физической ликвидации. До этого еще очень далеко.

К тому же, заметил военный эксперт, решение принимает пять человек. А цепочка от решения к ракете довольно длинная. Его точно перебьют.

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Как работает ядерное оружие

Черник отметил, что такие ракеты, как "Искандеры", "Кинжал" и Х-101, могут быть укомплектованы какой-то боеголовкой. Но, как все будет на самом деле – сказать сложно. Ведь человечество только раз в истории столкнулось с использованием ядерной бомбы – в Хиросиме и Нагасаки. Эти деревянные города действительно сгорели, но жизнь туда вернулась.

Жизнь в Чернобыль не вернулась. Это не был классический ядерный взрыв. Потому, как произойдет в реалиях, – понять практически невозможно. Потому что все боевые головки, которые экспериментальным способом взрывались – это все полигонные, лабораторные условия,

– сказал военный эксперт.

Он убежден на 99%, что у наших Западных коллег есть технологии для уничтожения этих ракет еще на старте. В частности, ракета RIM-161 с дальностью стрельбы до 2700 км, скоростью 4,5 км в секунду.

В каком состоянии могут быть ядерные боеголовки

Черник предполагает, что две трети этого оружия у россиян не работает, учитывая, как они подходят к своему собственному лому. А все обслуживание так называемых стратегических ракет, пусковые установки которых расположены в земле, то есть Р-36М и УР-100Н или PC-18 (СС-19 "Сатана", как их называют на Западе), проводили специалисты нашего завода "Южмаш" .

Не сомневаюсь, что большая часть этого лома просто не вылетит из шахт. Но не нужно вдаваться в крайний оптимизм. Определенная угроза ядерного шантажа есть. И мы хорошо должны понимать, почему Путин это делает. У него выбора нет,

– отметил он.

Ведь, подчеркнул военный эксперт, глава Кремля проигрывает. И он знает, что в случае проигрыша в Украине – ему конец. Путина либо повесят, либо застрелят, либо отравят.

Как Путин угрожает миру ядерным оружием