Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. На його думку, без обговорення з країнами-членами Альянсу керівництво України не могло виступити з такою ініціативою і підписати заявку.

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Чи стримує заявка Росію від ядерного удару

Станом на сьогодні 9 європейських країн і Канада підтримали розгляд цієї заявки та прийняття України до організації, без проходження "випробовувального терміну" – надання Плану дій щодо членства в НАТО. Федоров припустив, що сам факт обговорення цього питання стримує Кремль, тому що Росія не готова воювати з НАТО.

Виступ Зеленського з цією ініціативою, звісно, змушує Кремль задуматися, чи не ризикує він безпосередньо зіткнутися з військовою протидією з боку НАТО. З політичною протидією він вже зіштовхнувся – Альянс найрішучішим чином засудив вторгнення в Україну,

– зауважив військовий експерт.

Крім того, НАТО докладає серйозних зусиль щодо укріплення свого східного флангу військовим шляхом. А тепер ще й питання вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу постало на практиці.

Чи пошириться на Україну "ядерна парасолька"

Можливість гарантії "ядерної парасольки" від країн-членів для України не варто виключати. Наразі прямих заяв від очільників ядерних держав – Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів – не було. Однак колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон говорив про ймовірний союз між його країною, Польщею та Україною.

Таке формулювання питання свідчить про те, що на Польщу та Україну може поширитися "ядерна парасолька" Великої Британії,

– військовий експерт.

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