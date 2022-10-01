Володимир Зеленський у своєму зверненні 30 сказав, що на засідання РНБО було вирішено подати термінову заявку на членство до Північноатлантичного альянсу. Міністр оборони Резніков констатував, що де-факто Україна вже стрімко інтегрується в НАТО.

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Співпраця України з НАТО у питаннях оборони

За словами глави Мінстерства оборони України, від моменту свого призначення на посаду він працює над тим, щоб наша держава здійснила інтеграцію до НАТО "фактично".

Це потрібно для того, аби оперативно відбувся юридичний процес оформлення України членкинею Альянсу, коли 30 країн на це погодяться.

У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО",

– заявив міністр.

Яку саме країну мав на увазі Резніков під фразою "головний союзник Росії в НАТО" – залишається здогадуватись. Також він наголосив, що Україна буде надалі лише поглиблювати інтеграцію в Північноатлантичний альянс, зокрема у питаннях оборони.

На його думку, це потрібно не тільки Україні, а й країнам договору, оскільки це "взаємовигідна співпраця". Міць української армії уже оцінили всі країни цивілізованого світу.

Важливість для України вступу до НАТО

Окрім того, міністр оборони повідомив, що Північноатлантичний альянс – це не тільки про оборону, а й – спільні цінності.

Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО,

– сказав Резніков.

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Нагадаємо, президент Зеленський звернувся до Альянсу з проханням надати Україні гарантії безпеки, допоки держави договору досягають консенсусу. Він заявив, що "безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб її гарантувати".

В Росії не забарилися з маразматичними коментарями щодо вступу нашої держави до Альянсу. Марія Захарова у традиційному для себе тоні наговорила нісенітниць про вбивць-м'ясників та "загниваючий Захід".

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