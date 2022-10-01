Владимир Зеленский в своем обращении 30 сентября сказал, что на заседание СНБО было решено подать срочную заявку на членство в Североатлантический альянс. Министр обороны Резников констатировал, что де-факто Украина уже стремительно интегрируется в НАТО.
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Сотрудничество Украины с НАТО по вопросам обороны
По словам главы Министерства обороны Украины, с момента своего назначения на должность он работает над тем, чтобы наше государство осуществило интеграцию в НАТО "фактически".
Это нужно для того, чтобы оперативно состоялся юридический процесс оформления Украины членом Альянса, когда 30 стран на это согласятся.
В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО",
– заявил министр.
Какую страну имел в виду Резников под фразой "главный союзник России в НАТО" – остается догадываться. Также он подчеркнул, что Украина будет в дальнейшем лишь углублять интеграцию в Североатлантический альянс, в том числе в вопросах обороны.
По его мнению, это нужно не только Украине, но и странам договора, поскольку это "взаимовыгодное сотрудничество". Мощь украинской армии уже оценили все страны цивилизованного мира.
Важность для Украины вступления в НАТО
Кроме того, министр обороны сообщил, что Североатлантический альянс – это не только об обороне, но и – общие ценности.
Обеспечение устойчивости демократических институтов, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека – это также важные компоненты интеграции в НАТО,
– сказал Резников.
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Напомним, президент Зеленский обратился в Альянс с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, пока государства договора достигают консенсуса. Он заявил, что "безопасность не имеет альтернатив, но нужна решимость, чтобы ее гарантировать".
В России не заставили себя ждать с маразматическими комментариями о вступлении нашего государства в Альянс. Мария Захарова в традиционном для себя тоне наговорила абсурда об убийцах-мясниках и "загнивающем Западе".
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