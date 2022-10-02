Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. По его мнению, без обсуждения со странами-членами Альянса, руководство Украины не могло выступить с такой инициативой и подписать заявку.
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Сдерживает ли заявление Россию от ядерного удара
На сегодняшний день 9 европейских стран и Канада поддержали рассмотрение этой заявки и принятие Украины в организацию, без прохождения "испытательного срока" – предоставление Плана действий по членству в НАТО. Федоров предположил, что сам факт обсуждения этого вопроса сдерживает Кремль, потому что Россия не готова воевать с НАТО.
Выступление Зеленского с этой инициативой, конечно, заставляет Кремль задуматься, не рискует ли он напрямую столкнуться с военным противодействием со стороны НАТО. С политическим противодействием он уже столкнулся – Альянс самым решительным образом осудил вторжение в Украину,
– заметил военный эксперт.
Кроме того, НАТО прилагает серьезные усилия по укреплению своего восточного фланга военным путем. А теперь еще и вопрос вступления нашего государства в Североатлантический альянс встал на практике.
Распространится ли на Украину "ядерный зонтик"
Возможность гарантии "ядерного зонта" от стран-членов для Украины не следует исключать. Пока прямых заявлений от глав ядерных государств – Великобритании, Франции и Соединенных Штатов – не было. Однако бывший британский премьер-министр Борис Джонсон говорил о вероятном союзе между его страной, Польшей и Украиной.
Такая формулировка вопроса свидетельствует о том, что на Польшу и Украину может распространиться "ядерный зонтик" Великобритании,
– военный эксперт.
Федоров рассказал, сдерживает ли Россию заявка Украины на вступление в НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Политолог Андрей Вигиринский рассказал, что заявка на членство Украины в Альянсе вызвала истерику в Кремле. Реакция россиян ограничивается лишь гневными и абсурдными высказываниями. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день у Кремля абсолютно отсутствует инструментарий для того, чтобы как-то ответить на такое решение Киева.
- Украина совместно с международными партнерами работает над двусторонним договором, который предоставлял бы гарантии безопасности во время переходного периода вступления в НАТО. Пока о результатах говорить рано, но процесс продолжается.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что вступление нашего государства в Альянс уже происходит – мы углубляем сотрудничество по вопросам обороны.