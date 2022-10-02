Быстрая реакция Канады и стран Балтии говорит о том, что коммуникация по этому вопросу была. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк.

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Заявка, вероятно, обсуждалась с НАТО

Возможно, не со Столтенбергом, немцами или Байденом, но коммуникация была,

– предположил политолог.

Он отметил, что президент Зеленский предупреждал Россию, в случае если она будет продолжать оккупировать наши территории – Украина будет делать "шаги, которых вы не ожидали". Так что этой заявкой Украина подтвердила свою решимость.

Сколько стран поддерживает вступление Украины

По мнению Давыдюка, необходима публичная поддержка всех, кто поддерживает наше членство в Альянсе. На самом деле таких государств в организации более половины.

С определенными небольшими условиями и деталями, но 3/4 за нас,

– сообщил политолог.

Однако еще остаются определенные страны против вступления Украины в НАТО, в частности Венгрия. Кроме того, для Соединенных Штатов, как лидера Альянса, вопрос нашего членства тоже сложен. Поскольку для них здесь говорится не столько о присоединении Украины к НАТО, сколько вообще о политическом курсе организации.

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"Формула вступления"

Давыдюк отметил, что сейчас Украина должна общаться не с теми лидерами стран, которые против нашего вступления, а с их населением. Это необходимо для того, чтобы граждане государств-членов НАТО вынудили своих руководителей поддержать наше государство.

Нам нужно создать НАТО такие проблемы, чтобы проще нас было взять, чем не брать – это реальная формула вступления.

– объяснил Давидюк.

Например, если 27 членов НАТО публично заявят, что берут Украину в организацию, то у остальных не останется иного выбора. По мнению политолога, нам нужно действовать более активно, если уже подали заявку на членство. Украинские политики и дипломаты должны "бороться" так, как сегодня ВСУ на фронте.

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Кто уже публично поддержал вступление Украины

По состоянию на 2 октября 10 стран, то есть треть Альянса уже поддержала членство Украины, в частности, свою поддержку выразили:

Польша;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Чехия;

Словакия;

Румыния;

Северная Македония;

Черногория;

Канада.

Президенты 9 из 10 стран, которые поддержали членство Украины, то есть лидеры всех вышеупомянутых государств, кроме Канады, опубликовали совместное заявление, в котором осудили попытки России аннексировать украинские территории и отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.