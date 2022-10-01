Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, наше государство уже не откажется от членства в НАТО и не пойдет ни на одну демилитаризацию.

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Это не импровизация, а согласованное решение

Фейгин отметил, что даже при условии принятия нашей страны в Альянс – военные НАТО не будут воевать в Украине определенный период. Однако есть одна очень важная вещь, в случае вступления в Североатлантический Альянс на государство распространяется "ядерный зонт".

"Это фактическое завершение войны, потому что у Москвы тогда исчезает главный козырь", – подчеркнул российский правозащитник.

Это не импровизация, похожая на согласованную, прежде всего Вашингтоном, конструкцию, чтобы посмотреть, как отреагируют страны НАТО на этот вопрос,

– рассказал Фейгин.

По его мнению, к июлю 2023 года страны-члены НАТО смогут прийти к консенсусу, за исключением 2 – 3 государств. И тогда уже, например США, могут подтолкнуть НАТО к принятию Украины.

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Выступление Столтенберга и заявка Украины – тесно связаны

Политолог Ярослав Божко рассказал, что выступление Генсека НАТО Йенса Столтенберга и заявка Украины – взаимосвязаны. Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямым текстом сказал, что заявка была согласована.

Раньше мы не могли подать заявку, потому что должна быть воля Альянса и крупнейших его членов, таких как США, которые в значительной степени определяют курс НАТО, но не монопольно.

Очевидно, что западные партнеры сошлись с Украиной в вопросе времени. Заявка на членство в НАТО в нашем случае не подавалась бы в одностороннем порядке. Просто так провально этого никто не делал бы, без согласия западных партнеров,

– заметил политолог.

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