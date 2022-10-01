Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, наша держава вже не відмовиться від членства в НАТО та не піде на жодну демілітаризацію.

Варте уваги НАТО може поширити на Україну "ядерну парасольку": що це таке

Це не імпровізація, а погоджене рішення

Фейгін зауважив, що наразі, навіть за умови прийняття нашої країни до Альянсу – військові НАТО не будуть воювати в Україні певний період. Однак є одна дуже важлива річ, у випадку вступу до Північноатлантичного Альянсу на державу поширюється "ядерна парасолька".

"Це фактичне завершення війни, тому що в Москви тоді зникає головний козир", – підкреслив російський правозахисник.

Це не імпровізація, схоже на погоджену, насамперед Вашингтоном, конструкцію, щоб подивитися, як відреагують країни НАТО на це питання,

– розповів Фейгін.

На його думку, до липня 2023 року країни-члени Альянсу зможуть прийти до консенсусу, за виключенням 2 – 3 держав. І тоді вже, наприклад, США можуть підштовхнути НАТО до прийняття України.

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Виступ Столтенберга і заявка України – тісно пов'язані

Політолог Ярослав Божко розповів, що виступ Генсека НАТО Єнса Столтенберга і заявка України – взаємопов'язані. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямим текстом сказав, що заявка була узгоджена.

Раніше ми не могли подати заявку, бо мала бути воля Альянсу та найбільших його членів, як-от США, які значною мірою визначають курс НАТО, але не монопольно.

Очевидно, що західні партнери зійшлись з Україною в питанні часу. Заявка на членство в НАТО в нашому випадку не робилась би в односторонньому порядку. Просто так провально цього б ніхто не робив, без згоди західних партнерів,

– зауважив політолог.

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