Оскільки швидка реакція Канади та країн Балтії свідчить про те, що комунікація щодо цього питання була. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

До речі "Погоджено з Вашингтоном": Фейгін сказав, як заявка України на вступ в НАТО впливає на війну

Заявка, ймовірно, обговорювалася з НАТО

Можливо, не зі Столтенбергом, німцями чи Байденом, але комунікація була,

– припустив політолог.

Він зауважив, що президент Зеленський попереджав Росію, у разі, якщо вона продовжуватиме окуповувати наші території – Україна буде робити "кроки, на які ви не чекали". Тож цією заявкою Україна підтвердила свою рішучість.

Скільки країн підтримує вступ України

На думку Давидюка, наразі необхідна публічна підтримка усіх, хто підтримує наше членство в Альянсі. Так, насправді таких держав в організації більше ніж половина.

З певними невеликими умовами та деталями, але 3/4 за нас,

– повідомив політолог.

Однак ще лишаються певні країни, які будуть проти вступу України в НАТО, зокрема Угорщина. Крім того, для Сполучених Штатів, як лідера Альянсу, питання нашого членства теж є складним. Оскільки для них тут мовиться не так про приєднання України до НАТО, як загалом про політичний курс організації.

Повний стрім Юрія Гаврищака з Миколою Давидюком: дивіться відео

"Формула вступу"

Давидюк зауважив, що зараз Україна має комунікувати не з тими лідерами країн, які проти нашого вступу, а з їхнім населенням. Це необхідно для того, щоб громадяни держав-членів НАТО змусили своїх очільників підтримати нашу державу.

Нам треба створити НАТО такі проблеми, щоб простіше нас було взяти, ніж не брати – це реальна формула вступу,

– пояснив Давидюк.

Наприклад, якщо 27 членів НАТО публічно заявлять, що беруть Україну до організації, то у решти не лишиться іншого вибору. На думку політолога, нам треба діяти активніше, якщо вже подали заявку на членство. Українські політики та дипломати мають "битися" так, як сьогодні ЗСУ на фронті.

Зверніть увагу Країни, які добре пам‘ятають отруйні пазурі ru-імперії, – Подоляк про підтримку України в НАТО

Хто вже публічно підтримав вступ України

Станом на 2 жовтня 10 країн, тобто третина Альянсу вже підтримала членство України, зокрема свою підтримку висловили:

Польща;

Латвія;

Литва;

Естонія;

Чехія;

Словаччина;

Румунія;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Канада.

Президенти 9 з 10 країн, які підтримали членство України, тобто лідери усіх вищезгаданих держав, крім Канади, опублікували спільну заяву, в якій засудили спроби Росії анексувати українські території та наголосили на підтримці суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.