Кадиров та Пригожин пішли проти Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що їх заяви спричинили значний вплив на російський інформаційний простір. Кадиров та Пригожин буквально зламали наратив Кремля, який намагався виправдати поразку біля Лимана.

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До заяви Кадирова РосЗМІ переважно висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію, або провести контратаки найближчим часом. Але потім федеральні канали підхопили заяви Кадирова-Пригожина, це посилило критику вищого військового командування у прямих ефірах,

– пояснили в ISW.

Заяви Кадирова та Пригожина, як резюмують американські фахівці, публічно підривають авторитет президента Росії Володимира Путіна.

Що такого сказав Кадиров

Після поразки біля Лимана, Кадиров звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації.

Він також заявив, що Росія повинна захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності.

Пригожин фактично дослівно повторив критику Кадировим російського військового керівництва.

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Такі заяви – прямий напад на Путіна

Путін, ймовірно, відповідальний не тільки за рішення не посилювати Лиман, але й указ намагатися його утримати – це факти, які відомі принаймні кільком людям із його найближчого оточення. Таким чином, прямий напад Кадирова на генерал-полковника Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні,

– додають аналітики.

Крім того, в ISW зауважують, що Путін і його пропагандистські рупори були вкрай небагатослівними щодо діяльності військових командувачів або їхніх замін, що робить заяву Кадирова та Пригожина особливо помітними.

Аналітики також припускають, що Путін, ймовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти Кадиров і Пригожин.

Бо згодом, федеральні телеканали охарактеризували заяви Кадирова проти Лапіна як "досить різкі", а мілблогери стверджували, що російське МО несе більшу відповідальність за поразку, кажучи, що Лапін не командував Лиманським гарнізоном.