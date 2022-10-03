Кадыров и Пригожин пошли против Путина

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что их заявления оказали значительное влияние на российское информационное пространство. Кадыров и Пригожин буквально сломали нарратив Кремля, который пытался оправдать поражение возле Лимана.

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До заявления Кадырова РосСМИ преимущественно выражали надежду, что новомобилизованные войска и развернутые подкрепления могут либо удержать линию, либо провести контратаки в ближайшее время. Но затем федеральные каналы подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что усилило критику высшего военного командования в прямых эфирах,

– объяснили в ISW.

Заявления Кадырова и Пригожина, как резюмируют американские специалисты, публично подрывают авторитет президента России Владимира Путина.

Что такого сказал Кадыров

После поражения возле Лимана Кадыров обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации.

Он также заявил, что Россия должна захватить территорию четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

Пригожин фактически дословно повторил критику Кадыровым российского военного руководства.

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Такие заявления – прямое нападение на Путина

Путин, вероятно, ответственен не только за решение не усиливать Лиман, но и указ пытаться его удержать – это факты, известные по крайней мере нескольким людям из его ближайшего окружения. Таким образом, прямое нападение Кадырова на генерал-полковника Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет,

– добавляют аналитики.

Кроме того, в ISW отмечают, что Путин и его пропагандистские рупоры были крайне немногословны относительно деятельности военных командующих или их замен, что делает заявление Кадырова и Пригожина особенно заметными.

Аналитики также предполагают, что Путин, вероятно, осознает опасный путь, по которому начали идти Кадыров и Пригожин.

Потому что впоследствии федеральные телеканалы охарактеризовали заявления Кадырова против Лапина как "достаточно резкие", а милблогеры утверждали, что российское МО несет большую ответственность за поражение, говоря, что Лапин не командовал Лиманским гарнизоном.