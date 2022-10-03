Об этом заявили специалисты из американского Института изучения войны. Там добавили, что бывшие доверенные лица Кремля и националисты, являющиеся представителями СМИ и блогерами, сейчас активно критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации.

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Россияне наконец-то начали что-то подозревать

Враг на 222-й день войны начал подозревать, что "трехдневная спецоперация по взятию Киева" затянулась. Источники в Кремле и военные блогеры объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью российских военных должным образом обеспечить и усилить силы на севере Донбасса.

Также они жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны. То есть, россияне начали подозревать, что им рассказывают не всю правду.

Некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телевизионных шоу, которые вышли в эфир 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать 4 украинских области перед тем, как защитить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения относительно способности России когда-либо полностью оккупировать эти территории,

– сказали исследователи.

А кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования в проведении частичной мобилизации. Обсуждая этот вопрос, они часто обращают внимание на алкоголизм среди новомобилизованных. Следовательно, мобилизация не создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

Что говорит российское минобороны и Кремль

Кремлевский нарратив сосредотачивается на общих заявлениях о прогрессе и избегает детальных обсуждений текущих военных операций.

Кремль никогда открыто не признавал большой неудачи в войне до ее сокрушительных потерь в Харьковской области, что побудило к частичной мобилизации резерва. Министерство обороны России постоянно сосредотачивалось на преувеличении своих успехов с нечеткими оптимистичными заявлениями, обходя при этом презентации конкретных деталей военной кампании,

– говорится в отчете специалистов из американского Института изучения войны.

Военные блогеры России в большинстве своем пренебрегали директивами Минобороны, и Путин, похоже, поддержал их в этом неповиновении, вознаградив продолжительной личной встречей 17 июня. Большинство блогеров продолжают сообщать о неудачах России на поле боя в резких тонах.

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Но, очевидно, Путин не наказал ни одного крупного военного блогера за их откровенность и не позволил другим это сделать. Однако он удержал их критику от основного российского эфира. Кремлевские рупоры на федеральных телеканалах в большинстве своем продолжали поддерживать линию обороны и Кремля – вплоть до частичной мобилизации.

Добавим, что каждый день "вторую армию мира" постигают все новые и новые неудачи. Изюм, Балаклея, а теперь еще и Лиман. И уже даже известный российский пропагандист Владимир Соловьев посоветовал россиянам "не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться". Очевидно, что прокремлевские СМИ уже начинают понемногу готовить население России к поражению.

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