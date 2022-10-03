Про це заявили фахівці з американського Інституту вивчення війни. Там додали, що колишні довірені особи Кремля і націоналісти, які і є представниками ЗМІ та блогерами, зараз активно критикують бюрократичні провали часткової мобілізації.

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Росіяни нарешті почали щось підозрювати

Ворог на 222-й день війни почав підозрювати, що "триденна спецоперація з взяття Києва" затягнулася. Джерела в Кремлі та військові блогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити сили на півночі Донбасу.

Також вони скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни. Тобто росіяни почали підозрювати, що їм розповідають не всю правду.

Деякі гості сильно відредагованих кремлівських телевізійних шоу, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення президента Росії Владіміра Путіна анексувати 4 українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності Росії коли-небудь повністю окупувати ці території,

– сказали дослідники.

А кремлівські пропагандисти вже не приховують свого розчарування у проведенні часткової мобілізації. Обговорюючи це питання, вони часто звертають увагу на алкоголізм серед новомобілізованих. Відтак мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Що каже російське міноборони та Кремль

Кремлівський наратив зосереджується на загальних заявах про прогрес і уникає детальних обговорень поточних військових операцій.

Кремль ніколи відкрито не визнавав великої невдачі у війні до її нищівних втрат у Харківській області, що спонукало до часткової мобілізації резерву. Міністерство оборони Росії постійно зосереджувалося на перебільшенні своїх успіхів з нечіткими оптимістичними заявами, оминаючи при цьому презентації конкретних деталей військової кампанії,

– мовиться у звіті фахівці з американського Інституту вивчення війни.

Військові блогери Росії здебільшого нехтували директивами Міноборони, і Путін, схоже, підтримав їх у цій непокорі, винагородивши тривалою особистою зустріччю 17 червня. Більшість з блогерів продовжують повідомляти про невдачі Росії на полі бою в різких тонах.

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Але, очевидно, Путін не покарав жодного великого військового блогера за їхню відвертість і не дозволив іншим цього зробити. Однак він утримав їхню критику від основного російського ефіру. Кремлівські рупори на федеральних телеканалах здебільшого продовжували підтримувати лінію оборони та Кремля – аж до часткової мобілізації.

Додамо, що щодня "другу армію світу" спіткають все нові і нові невдачі. Ізюм, Балаклія, а тепер ще й Лиман. І вже навіть відомий російський пропагандист Владімір Соловйов порадив росіянам "не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися". Очевидно, що прокремлівські ЗМІ вже починають потрохи готувати населення Росії до поразки.

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