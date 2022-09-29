Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Морозов. За його словами, мобілізаційні заходи в росії супроводжуються анекдотичними ситуаціями.

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Зокрема, йдеться про масову втечу росіян за кордон.

Мало того, що на очах всього світу частина військовозобов'язаних стрімко тікає від цієї мобілізації. Так вони тікають настільки потужно, що створюють кризу на кордонах з іншими країнами, зокрема Грузією,

– зазначив Морозов.

Чому путін не закрив кордони росії

Попри оголошену мобілізацію, в росії одразу не закрили кордони.

Владімір путін робить це для того, аби та частина, яка голосно підтримує продовження війни, сильніше згуртувалася довкола прапора. Ймовірно, путін хоче мобілізувати саме найбільших прихильників війни,

– наголосив Морозов.

Він додав, що на користь цієї гіпотези свідчать заяви кремлівських пропагандистів, які критикують втікачів. Мовляв, нехай ці люди тікають, вони не потрібні росії, адже все одно "зраджують батьківщину".

"З росії втекли 2 армійські дивізії"

Тим часом, за словами Морозова, з росії в інші країни вже втекло понад 250 тисяч військовозобов'язаних. Він зауважив, що кількість ухилянтів вже наближається до оголошеної шойгу цифри резервістів, яких планували мобілізувати.

Вже навіть жартують, що за час мобілізації росію покинуло стільки людей, скільки входить до складу 2 армійських дивізій. На територію Казахстану втекло 98 тисяч, а це вже щось на кшталт повномасштабної армії,

– зазначив політолог.

"У Європі закриття кордонів для росіян неминуче"

Морозов додав, що Казахстан, Грузія, Туреччина і Вірменія продовжують приймати росіян-втікачів. Тим часом європейські країни обмежують в'їзд для громадян росії.

Що стосується країн Східної та Центральної Європи, то закриття кордонів неминуче. Адже кремль веде війну в Європі. Всі готуються до того, що ця війна може торкнутися країн ЄС,

– сказав політолог.

Він наголосив, що Фінляндія, Польща та країни Балтії мають насамперед подбати про безпеку своїх громадян. Тому закриття кордонів для росіян є цілком виправданим рішенням.

Олександр Морозов розповів, чому росія не закрила кордони: дивіться відео

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