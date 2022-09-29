Таку думку 24 каналу озвучив політолог з Грузії Вахтанг Майсая. Раніше повідомлялось про те, що до кордону з Грузією прибув "військкомат на колесах".

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Проблеми Грузії

Майсая розповів, що увесь грузинський народ проти того, щоб у країну масово тікали росіяни. У Грузії є біженці з України, яких там радо вітають. А ось утікачів з країни-окупантки не раді бачити, оскільки гібридна війна Грузії з росією досі триває. Унаслідок навали росіян, у Грузії вже є проблеми з інтернетом, утворюються величезні затори, забагато людей у метро, виросли ціни на квартири тощо.

Ситуація в нашій країні кардинально змінюється в гіршу сторону. Уже видно певні ознаки гуманітарної кризи,

– зазначив політолог з Грузії.

Кордон росії з Грузією

Він продовжив, що росіянам уже закривають кордон з Грузією з боку росії. Там уже відкрито 2 – 3 мобілізаційних пункти, де затримують людей, що підпадають під мобілізацію.

"Думаю, що скоро кремль попросить грузинську владу також перекрити кордон з нашого боку. Поки грузинська влада цього не робить. Навіть не скликає Раду національної безпеки", – зауважив Майсая.

Ставлення грузинів до війни

Політолог з Грузії додав, що його співвітчизники підтримують Україну й у політичному сенсі, й у ідеологічному. Щоправда, є у країні невеликий відсоток проросійських громадян. Зокрема, є 3 телеканали, які є філіями російських, але в них незначний рейтинг і авторитет.

Була спроба в грузині висловити протест на кордоні, але поліція не дозволила провести цю акцію. Однак хвилі протестів у Грузії продовжуватимуться,

– наголосив він.

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Грузія має проводити фільтраційні заходи

Майсая розказав, що згідно з грузинським законодавством, країна може реалізувати фільтраційні заходи на кордоні. Є чинний закон, за яким громадяни росії, які хоча б певний час знаходились на території окупованої Абхазії або Цхинвальського регіону, не можуть зайти в Грузію.

"Однак у нас є величезна кількість громадян, які живуть у росії, отримали там подвійне громадянство і можуть підпасти під мобілізацію. Грузинська влада дає можливість їм повернутись на батьківщину", – підкреслив політолог з Грузії.

Утім, за його словами, серед утікачів з росії можуть бути приховані диверсанти. Вони можуть учиняти диверсії або почати створювати прокремлівські структури.

Грузинська влада повинна вжити конкретних заходів, урегулювати ситуацію, яка може перейти в гуманітарну катастрофу й у потенційну воєнну загрозу з боку офіційних кордонів росії. Не кажучи вже про окуповані території Грузії,

– підсумував він.

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