У разі ескалації, москва своїми діями у Грузії може паралізувати міжнародну логістику, яка йде з Азії до Європи. Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе.

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Чи має Грузія військові можливості

Експерт зазначив, що за словами директора Південно-Кавказької філії центру дослідження армії конверсії та роззброєння Володимира Копчака, у пострадянській реальності відкрити "другий фронт" може лише росія.

Реально сил, щоб повернути свої території військовим шляхом, у Грузії фізично немає. Це все міфологія, що росіяни вивели війська з Грузії. В Абхазії й за 40 кілометрів від Тбілісі стоїть "броньований кулак", який будь-якої миті готовий рушити на столицю, перерізавши найважливішу автомагістраль – "Захід – Схід",

– пояснив політолог.

За його словами, поруч з автомагістраллю проходять також трубопровід та залізниця.

"Вона поєднує не лише західну та східну Грузію, а також Європу, Туреччину, Центральну Азію та Китай. Враховуючи, що росія під санкціями, то наразі є величезне навантаження на грузинські порти. Тому я гадаю, що росіянам зараз не до цього. Але, щоб ми почали – для цього потрібно мати сили", – додав оглядач.

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Чи зможуть грузини оборонятися

Васадзе зауважив, що нещодавно його країна отримала військову допомогу від США на 12 мільйонів доларів.

У порівнянні з допомогою Україні вона може викликати лише посмішку. Але для Грузії така військова допомога від США – це досить важливий момент, тому що реально буде чим зустріти росію, у разі чого,

– підкреслив аналітик.

На його думку, росіяни виведуть свої війська з Грузії "в останній момент", оскільки у кремлі розуміють, що можуть втратити весь Кавказ відразу ж після такого кроку.

"А так вони можуть шантажувати Туреччину та Азербайджан, що перекриють найважливіші маршрути енергоресурсів до Європи. Та й стратегічно Цхінвальський регіон важливіший за Абхазію, тому що він може розрізати всі логістичні маршрути навпіл", – розповів експерт.

За його словами, у Грузії також розуміють загрозу від потоку дезертирів з росії.

"Зараз до Грузії приїжджають із росії чоловіки призовного віку. Скільки з них можуть бути членами ДРГ – ніхто не знає. Це теж загроза, і це в Грузії розуміють. Це розуміє влада і суспільство. Влада заспокоює, що все гаразд й тримає ситуацію під контролем. Знаючи її, у суспільства є сумніви", – резюмував аналітик.

Російсько-грузинські відносини: що відомо

Як і у ситуації з Україною, росія підтримувала сепаратистські настрої у Грузії ще з початку 1990-х років. Згодом вона окупувала грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію. Після серпневої війни 2008 року москва визнала незалежність обох захоплених регіонів, й країни розірвали дипломатичні відносини. Згодом до влади у Грузії прийшли проросійські сили, які відновили діалог з кремлем.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Грузія відмовилася приєднатися до економічних санкцій проти москви. Однак настрої суспільства інші – там добре пам'ятають окупацію грузинських територій.

13 вересня голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни готова провести референдум, щоб дізнатися, чи хоче населення Грузії воювати з росією.

Після оголошення мобілізації у росії, до Грузії розпочався рух десятків тисяч російських дезертирів, які уникали кремлівського призову. Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що кількість громадян росії, які перетинають кордон з Грузією, збільшилася майже вдвічі. Точної суми у міністерстві не зазначили. Водночас сказали, що вона менше попередньо оголошеної ЗМІ у 250 тисяч людей.

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