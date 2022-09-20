Всі заручники цілі і вже перебувають на волі. Це підтвердила керівниця департаменту стратегічних комунікацій МВС Грузії Кеті Ковзіашвілі.

Важливо Вимагає вертоліт, прапор росії і 2 мільйони: у Кутаїсі чоловік взяв заручників у банку

Керівництво "Банку Грузії", де і стався жахливий інцидент, подякувало грузинським правоохоронцям, а також всім, хто брав участь в операції зі знешкодження зловмисника.

Злочинець заарештований, а всі невинні люди, взяті в заручники, на волі. Спасибі всім людям, які брали участь у спецоперації,

– наголосили у банку.

Загалом спецоперація з порятунку тривала майже 9 годин.

Що відомо про взяття в заручники людей у грузинському банку

У "Банку Грузії" на проспекті Руставелі у Кутаїсі приблизно об 11:00 озброєний чоловік у масці та камуфляжній формі захопив заручників. Він також приніс із собою пристрій, схожий на вибухівку, і погрожував його підірвати у разі невиконання вимог.

Як свідчить відео, яке опублікував у соцмережах один із заручників, злочинець вимагав два мільйони доларів. На виконання своєї вимоги він відвів 3 години. Згодом ЗМІ повідомили, що перелік "бажань" терориста розширився. Крім двох мільйонів доларів зловмиснику потрібні гелікоптер, російський прапор та вудочка.

За даними МВС, у заручниках у грабіжника перебувало 12 осіб. Двох людей вдалося вивести. Це – жінки похилого віку.