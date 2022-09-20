Інцидент трапився вдень 20 вересня у "Банку Грузії" на проспекті Руставелі у Кутаїсі. З дозволу терориста заручники публікують відео у мережі.

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Мільйони доларів, російський прапор, вудочка: що вимагає злочинець

Як свідчить відео, яке опублікував у соцмережах один із заручників, злочинець вимагав два мільйони доларів. На виконання своєї вимоги він відвів три години. Чоловік звернувся до поліції через телефон однієї зі співробітниць банку.

Кошенята, 2 мільйони доларів принесіть,

– цитують його слова ЗМІ.

Згодом ЗМІ повідомили, що перелік "бажань" терориста розширився. Крім двох мільйонів доларів зловмиснику потрібні гелікоптер, російський прапор та вудочка.

Чоловік погрожує підірвати банк

За даними МВС, у заручниках у грабіжника перебувають 12 осіб. Двох людей вдалося вивести. ЗМІ повідомляють, що зловмисник відпустив двох жінок похилого віку. У мережі є відео, як їх виводять із будівлі. На одному з відео можна побачити вибуховий пристрій, прикріплений до дверей банку. Жінки, яких вивели, підтвердили, що двері заміновані.

Будівля банку оточена співробітниками поліції. Спецпідрозділи уже готові до штурму будівлі. Терорист стверджує, що якщо поліція розпочне штурм, то приведе у дію вибуховий пристрій, встановлений біля входу. На тілі у нього закріплено обладнання, схоже на детонатори. Крім цього, на самій вибухівці встановлено таймер.

За чотирма статтями КК Грузії розпочали слідство, які передбачають протиправне придбання-зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, терористичний акт та захоплення заручників у терористичних цілях.

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