Росіяни, озвірілі від ганебного погрому на Харківщині, ввечері 11 вересня, здійснили обстріл крилатими ракетами українських електростанцій, завдали руйнувань одній з них та на кілька годин залишили без світла 5 областей (9 з 11 ракет були збиті ППО). У результаті терористичного акту загинуло кілька цивільних та було завдано шкоди інфраструктурі на кілька мільйонів гривень.

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Цивілізований світ дав однозначну оцінку цим подіям та прямо назвав їх терактом. Натомість ЗМІ держави-агресорки активно тиражували та смакували інформацію про обстріли та наголошували, що це "акт відплати Україні за воєнний розгром". Не залишається жодних сумнівів, що росія остаточно скинула маски і припинила ховатись за бодай уявними нормами закону й постала перед усіма як держава-терорист.

Сила слова: як сприймати заяву Байдена

Кількома днями раніше президент США Джозеф Байден заявив, що не вважає доцільним визнавати росію державою, що є спонсором тероризму. Його "Ні" у відповідь на пряме питання підхопили російські ЗМІ та спробували розігнати "зраду". Насправді ж ніякої "зради" немає, а є лише гра слів.

Це не дуже зрозуміло для широкого загалу, але точність оцінок важлива для професіоналів, зокрема, й для покарання росіян, які розв'язали несправедливу війну проти України, що має всі ознаки геноциду українців.

Варто почати з того, що термін "державний тероризм" не є загальновживаним на міжнародному рівні, зокрема в ООН (це їм гарно роз'яснив президент Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН):

Статут ООН дає всі важелі, щоб вплинути на будь-якого порушника правил Організації, на будь-якого агресора, на будь-яку державу-терориста. І я закликаю вас скористатися цими важелями. Обов'язково – позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН. Обов'язково – зробити для росії неможливим перебування в Радбезі, поки її терор продовжується. Обов'язково – створити Трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов'язково – треба дати на рівні ООН юридичне визначення поняттю "державний тероризм". Усі дії росії повинні отримати юридичну оцінку – і глобальні санкції за те, що вона руйнує міжнародний правопорядок.

Відповідно до міжнародного права дії росії та росіян в Україні з 24 лютого 2022 року є терористичними актами, воєнними злочинами та злочином агресії. Відплату за них росія та росіяни отримають за вироками міжнародного кримінального суду (МКС), Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини та Спеціального міжнародного трибуналу.

Зверніть увагу! Україна ще в 2017 році звернулася з позовом проти росії до Міжнародного суду ООН, в яких звинуватила росіян у порушеннях Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про боротьбу з расовою дискримінацією. Суд неспішно погодився розглядати ці позови.



Проте, так зване "м'яке право" діє лише там, де поважають "правила гри". росія до таких держав не відноситься. Саме тому варвари проігнорували ці позови, а також іншу ухвалу того ж суду від 16 березня 2022 року, яка наказувала росії припинити агресію проти України та визнала, що росія не мала ніяких підстав для нападу 24 лютого 2022 року.

У світі склався консенсус щодо створення трибуналу й наразі ведеться підготовка та збір фактів і свідчень про злочини росіян в Україні.

Ідею створення трибуналу ще в квітні 2022 року підтримав президент Байден та решта лідерів вільного світу, а разом з ними – Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та інші.

Як бачимо, "Нюрнбергу 2.0" ніяк не заважає "Ні" від Байдена, сказане 5 вересня 2022 року у Білому Домі.

Чого ж стосувалося Байденове "Ні"

Лідер США відповідав на питання щодо визнання росії державою, що є спонсором тероризму (State Sponsors of Terrorism) на рівні США. Власне, про це говорять більшість ЗМІ, коли розповідають про визнання росії як державу-терориста в світі (насправді ж це зовсім різні моменти).

У США є правовий механізм, який дозволяє оголошувати Держдепу окремі країни спонсорами тероризму з відповідними практичними, а не декларативними наслідками. Наразі США вважають такими 4 держави – Іран, КНДР, Кубу та Сирію. Визнання тієї чи іншої країни є сигналом для цивілізованого світу, що ця держава токсична і краще уникати будь-яких справ з нею.

Цей статус серед іншого дозволяє:

накладати на країну, що визнана спонсором тероризму, санкції;

забороняти експорт та продаж зброї та технологій подвійного призначення;

позбавляти економічної допомоги та кредитів;

запроваджувати вторинні санкції проти країн, що наважаться порушити ембарго (з Іраном це вже працює);

обмежити видачу американських віз;

знімати дипломатичний імунітет з представників країни-терориста;

зняти так званий "юридичний імунітет" та запустити механізм судових позовів до держави та компенсації завданої шкоди коштом заарештованих активів.

Наразі росія має з цього карного букету майже повне бінго. Ба більше, росія є світовим рекордсменом з санкцій та втрачає мільярди доларів. Тобто, росіяни вже отримали абсолютну більшість з того, що отримують офіційно визнані США держави-спонсорки тероризму. Всупереч загальному переконанню, цей статус не означає тотальної заборони на торгівлю, санкції можуть бути не лише секторальні, але й адресні, власне, як і є зараз.

Цікаво! У світі також існує тверде переконання, що санкції та інші покарання не можна накладати на державу-порушницю одночасно, а потрібно діяти поступово, щоб країна могла усвідомити, що вона втрачає та може втратити далі у разі ескалації. Це цивілізований підхід, але його мінус у тому, що він працює у випадку з цивілізованими країнами, а не варварами.



Через це світове співтовариство було піддане жорсткій критиці з боку української влади. Адже жорсткі послідовні санкції не зупинили російської агресії та геноциду. З іншого боку, далеко не факт, що у випадку росії механізм тотальних санкцій спрацював би, адже путін і його кліка готові жертвувати майбутнім росіян та самими росіянами у промислових масштабах.

Власне, цим займаються і зараз – згідно консервативних підрахунків українського Генштабу, кількість вбитих росіян за час вторгнення вже перевалила далеко за 50 000 тисяч. Проте, ця позначка взагалі не отримала статус "психологічної" в росії. Населення й далі "терпить".

Чи заважає Байдену політична боротьба

Спроби офіційно визнати росію державою-спонсоркою тероризму в США почалися ще в 2018 році (хоча, привід був вже у 2014-му), коли було викрито російський теракт на теренах Великої Британії (спроба отруїти Скрипалів за допомогою бойового газу "Новачок").

Також після великого російського вторгнення та подій у Бучі – у квітні 2022. Тоді Президент України Зеленський у телефонній розмові закликав Байдена визнати росію спонсором тероризму. Це тезу у розмовах з Байденом Зеленський повторював кілька разів. Також до Конгресу з проханням визнати Росію державою-спонсоркою тероризму зверталася Верховна Рада.

23 червня 2022 року Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію про визнання росії державою, що є спонсором тероризму, а також рекомендував уряду США зробити те саме. 28 липня 2022 року Сенат США одностайно закликав Держдеп визнати росію спонсором тероризму за численні воєнні злочини не лише в Україні, а й в Грузії, Чечні, Сирії. Тоді ж у Конгрес було внесено відповідний законопроєкт. Власне, "Ні" від Байдена стосувалося саме рішення Сенату та заяв Ненсі Пелосі та є частиною внутрішньополітичної боротьби (не забуваймо, що у листопаді в США вибори до Конгресу).

"Визнайте росію державою, що є спонсором тероризму, інакше це зробить Конгрес", –спікерка палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена 21 липня 2022 року.

Які є загрози для США та світу

Наразі Байден залишив для себе і росіян останню "лазівку" і шанс повернутися до "нормальності" та дипломатії, адже внесення росії до переліку держав-терористів може призвести до розірвання дипломатичних відносин між двома країнами та наблизити світ до повномасштабної ядерної війни. Натомість, якщо Конгрес ухвалить відповідний закон, у Держдепу просто не лишиться вибору не визнавати росію спонсором тероризму.

За 200 днів великої війни світ побачив, що російська армія є бездарною і нефункціональною, проте, це не означає, що бодай одна із сотень російських ядерних ракет не зможе досягти цілі у разі, якщо в кремлі наважаться йти до кінця та "помирати з музикою". Ймовірність такого сценарію вкрай низька, проте, не нульова.

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Також невизнання Держдепом США росії державою-спонсоркою тероризму залишає для росіян простір для нових "кроків доброї волі", адже дозволяє США в односторонньому порядку знімати з росії окремі санкції. Якщо ж росію офіційно визнають спонсором тероризму, це стане неможливим.

Крім того, це дає деяким країнами можливість підготуватися до зими, адже вони критично залежать від російських вуглеводнів і змушені будуть купувати нафту та газ з ризиком потрапити під вторинні санкції. Наразі у світі є консенсус щодо встановлення граничної ціни на російські енергоносії. У майбутньому ж цей проєкт може стати аналогом програми "нафта в обмін на продовольство", що була застосована у 90-ті щодо Іраку.

Саме тому США офіційно не вносять росію до списку держав-терористів, хоча, де-факто, вона там уже давно серед вигнанців. Проте, це не заважає робити росії боляче. Санкції фактично знищили економічне майбутнє росії та росіян, а неминуча воєнна перемога України ставить під питання власне існування російської недоімперії.

Країни доброї волі

Чи дійсно світ не визнає росію державою-терористом. Ні, це не так. росія не визнана державою-терористом на рівні ООН (бо не існує такого механізму), проте, кожна держава має суверенне право зробити це, розглянувши конкретні факти. Саме це наразі відбувається.

Першою визнала росію державою-терористом Україна, це сталося 14 квітня 2022 року.

10 травня визнала росію терористичною державою Литва. Парламент цієї країни одностайно проголосував за відповідну резолюцію. 11 серпня аналогічне рішення ухвалила Латвія.

Ще навесні 2022 року країни Балтії, Польща та Канада, а також Чехія та Ірландія слідом за Україною визнали російське вторгнення в Україну та численні воєнні злочини росіян геноцидом українського народу.

Важливо Україна поверне окуповані території: для цього потрібно тільки одне

У світі існує значна підтримка України, багато країн продемонстрували жест моральної підтримки та визнали росію державою-терористом, а її дії в Україні – геноцидом.

Крім моральної підтримки не забуває світ і про реальну. Завдяки цьому вдалося врятувати економіку нашої держави від руйнування, мільйони українських біженців отримали тимчасовий, але надійний прихисток, а надана світом зброя в руках українських захисників щосекунди наближає перемогу та остаточну руйнацію російської терористичної імперії. Ціна перемоги буде важкою, проте, невідворотною.

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