Россияне, озверевшие от позорного погрома на Харьковщине, вечером 11 сентября, произвели обстрел крылатыми ракетами украинских электростанций, нанесли разрушения одной из них и на несколько часов оставили без света 5 областей (9 из 11 ракет были сбиты ПВО). В результате террористического акта погибли несколько гражданских и был нанесен ущерб инфраструктуре на несколько миллионов гривен.

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Цивилизованный мир дал однозначную оценку этим событиям и прямо назвал терактом. СМИ же государства-агрессора активно тиражировали и смаковали информацию об обстрелах и отмечали, что это "акт возмездия Украине за военный разгром". Не остается никаких сомнений, что россия окончательно сбросила маски и прекратила прятаться за хоть какими мнимыми нормами закона и предстала перед всеми как государство-террорист.

Сила слова: как воспринимать заявление Байдена

Несколькими днями ранее президент США Джозеф Байден заявил, что не считает целесообразным признавать россию государством, являющимся спонсором терроризма. Его "Нет" в ответ на прямой вопрос подхватили российские СМИ и попытались разогнать измену. На самом же деле никакой "измены" нет, а есть только игра слов.

Это не очень понятно для широких масс, но точность оценок важна для профессионалов, в частности, и для наказания россиян, развязавших несправедливую войну против Украины, имеющей все признаки геноцида украинцев.

Следует начать с того, что термин "государственный терроризм" не является общеупотребительным на международном уровне, в частности в ООН (это им хорошо разъяснил президент Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН):

Устав ООН дает все рычаги, чтобы повлиять на любого нарушителя правил Организации, на любого агрессора, на любое государство-террорист. И я призываю вас воспользоваться этими рычагами. Обязательно – лишить российскую делегацию возможности манипулировать ООН. Обязательно сделать для россии невозможным пребывание в Совбезе, пока ее террор продолжается. Обязательно создать Трибунал для расследования всего, что наделали российские военные против украинцев. И обязательно – нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию "государственный терроризм". Все действия россии должны получить юридическую оценку и глобальные санкции за то, что она разрушает международный правопорядок.

В соответствии с международным правом действия россии и россиян в Украине с 24 февраля 2022 года являются террористическими актами, военными преступлениями и преступлением агрессии. Возмездие за них россия и россияне получат по приговорам международного уголовного суда (МУС), Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека и Специального международного трибунала.

Обратите внимание! Украина еще в 2017 году обратилась с иском против россии в Международный суд ООН, в которых обвинила россиян в нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о борьбе с расовой дискриминацией. Суд не спеша согласился рассматривать эти иски.



Однако так называемое "мягкое право" действует только там, где уважают "правила игры". Россия к таким государствам не относится. Именно поэтому варвары проигнорировали эти иски, а также другое определение того же суда от 16 марта 2022 года, которое предписывало россии прекратить агрессию против Украины и признало, что у россии не было никаких оснований для нападения 24 февраля 2022 года.

В мире сложился консенсус по созданию трибунала и ведется подготовка и сбор фактов и свидетельств о преступлениях россиян в Украине.

Идею создания трибунала еще в апреле 2022 года поддержал президент Байден и остальные лидеры свободного мира, а вместе с ними – Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и другие.

Как видим, "Нюрнбергу 2.0" никак не мешает "Нет" от Байдена, произнесенное 5 сентября 2022 года в Белом Доме.

Чего же касалось Байденовое "Нет"

Лидер США отвечал на вопрос о признании россии государством, являющимся спонсором терроризма (State Sponsors of Terrorism) на уровне США. Собственно, об этом говорят большинство СМИ, когда рассказывают о признании россии как государства-террориста в мире (на самом деле это совсем разные моменты).

В США есть правовой механизм, позволяющий объявлять Госдепу отдельные страны спонсорами терроризма с соответствующими практическими, а не декларативными последствиями. В настоящее время США считают такими 4 государства – Иран, КНДР, Кубу и Сирию. Признание той или иной страны является сигналом для цивилизованного мира, что это государство токсично и лучше избегать любых дел с ним.

Этот статус среди прочего позволяет:

накладывать на страну, признанную спонсором терроризма, санкции;

запрещать экспорт и продажу оружия и технологий двойного назначения;

лишать экономической помощи и кредитов;

вводить вторичные санкции против стран, которые решатся нарушить эмбарго (с Ираном это уже работает);

ограничить выдачу американских виз;

снимать дипломатический иммунитет с представителей страны-террориста;

снять так называемый "юридический иммунитет" и запустить механизм судебных исков к государству и компенсацию нанесенного ущерба на средства арестованных активов.

Сейчас россия имеет из этого уголовного букета почти полное бинго. Более того, россия является мировым рекордсменом по санкциям и теряет миллиарды долларов. То есть, россияне уже получили абсолютное большинство из того, что получают официально признанные США государства-спонсора терроризма. Вопреки общему убеждению, этот статус не означает тотального запрета на торговлю, санкции могут быть не только секторальные, но и адресные, как и сейчас .

Любопытно! В мире также существует твердое убеждение, что санкции и другие наказания нельзя налагать на государство-нарушителя одновременно, а нужно действовать постепенно, чтобы страна могла осознать, что она теряет и может потерять дальше в случае эскалации. Это цивилизованный подход, но его минус состоит в том, что он работает в случае с цивилизованными странами, а не варварами.



Поэтому мировое сообщество было подвергнуто жесткой критике со стороны украинской власти. Ведь жесткие последовательные санкции не остановили российскую агрессию и геноцид. С другой стороны, далеко не факт, что в случае россии механизм тотальных санкций сработал бы, ведь путин и его клика готовы жертвовать будущим россиян и самими россиянами в промышленных масштабах.

Собственно, этим занимаются и сейчас – согласно консервативным подсчетам украинского Генштаба, количество убитых россиян за время вторжения уже перевалило далеко за 50 000 тысяч. Однако эта отметка вообще не получила статус "психологической" в россии. Население продолжает "терпеть".

Мешает ли Байдену политическая борьба

Попытки официально признать россию государством-спонсором терроризма в США начались еще в 2018 году (хотя, повод был уже в 2014-м), когда был разоблачен российский теракт на территории Великобритании (попытка отравить Скрипалей с помощью боевого газа "Новичок").

Также после большого российского вторжения и событий в Буче в апреле 2022 года. Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре призвал Байдена признать россию спонсором терроризма. Этот тезис в разговорах с Байденом Зеленский повторял несколько раз. Также в Конгресс с просьбой признать россию государством-спонсором терроризма обращалась Верховная Рада.

23 июня 2022 года Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании россии государством, являющимся спонсором терроризма, а также рекомендовал правительству США сделать то же самое. 28 июля 2022 года Сенат США единогласно призвал Госдеп признать россию спонсором терроризма за многочисленные военные преступления не только в Украине, но и в Грузии, Чечне, Сирии. Тогда же в Конгресс был внесен соответствующий законопроект. Собственно, "Нет" от Байдена касалось именно решения Сената и заявлений Нэнси Пелоси и является частью внутриполитической борьбы (не забывайте, что в ноябре в США выборы в Конгресс).

"Признайте россию государством, являющимся спонсором терроризма, иначе это сделает Конгресс", – спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену 21 июля 2022 года.

Какие угрозы для США и мира

В настоящее время Байден оставил для себя и россиян последнюю "лазейку" и шанс вернуться к "нормальности" и дипломатии, ведь внесение россии в список государств-террористов может привести к расторжению дипломатических отношений между двумя странами и приблизить мир к полномасштабной ядерной войне. В то же время, если Конгресс примет соответствующий закон, у Госдепа просто не останется выбора не признавать россию спонсором терроризма.

За 200 дней великой войны мир увидел, что российская армия бездарна и нефункциональна, однако, это не означает, что хотя бы одна из сотен российских ядерных ракет не сможет достичь цели в случае, если в кремле отважятся идти до конца и "умирать с музыкой". Вероятность такого сценария крайне низка, однако, не нулевая.

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Также непризнание Госдепом США россии государством-спонсором терроризма оставляет для россиян простор для новых "шагов доброй воли", ведь позволяет США в одностороннем порядке снимать с россии отдельные санкции. Если же россию официально признают спонсором терроризма, это станет невозможным.

Кроме того, это дает некоторым странам возможность подготовиться к зиме, ведь они критически зависят от российских углеводородов и вынуждены будут покупать нефть и газ с риском попасть во вторичные санкции. В настоящее время в мире есть консенсус по установлению предельной цены на российские энергоносители. В будущем же этот проект может стать аналогом программы "нефть в обмен на продовольствие", которая была применена в 90-х в отношении Ирака.

Именно поэтому США официально не вносят россию в список государств-террористов, хотя, де-факто, она там уже давно среди изгнанников. Однако это не мешает делать россии больно. Санкции фактически уничтожили экономическое будущее россии и россиян, а неминуемая военная победа Украины ставит под вопрос собственное существование российской недоимперии.

Страны доброй воли

Действительно ли мир не признает россию государством-террористом. Нет, это не так. Россия не признана государством-террористом на уровне ООН (потому что не существует такого механизма), однако, каждое государство имеет суверенное право сделать это, рассмотрев конкретные факты. Именно это происходит.

Первой признала россию государством-террористом Украина, это произошло 14 апреля 2022 года.

10 мая признала россию террористическим государством Литва. Парламент этой страны единогласно проголосовал за ответную резолюцию. 11 августа аналогичное решение приняла Латвия.

Еще весной 2022 страны Балтии, Польша и Канада, а также Чехия и Ирландия вслед за Украиной признали российское вторжение в Украину и многочисленные военные преступления россиян геноцидом украинского народа.

Важно Украина вернет оккупированные территории: для этого нужно только одно

В мире существует значительная поддержка Украины, многие страны продемонстрировали жест моральной поддержки и признали россию государством-террористом, а ее действия в Украине – геноцидом.

Кроме моральной поддержки, не забывает мир и о реальной. Благодаря этому удалось спасти экономику нашего государства от разрушения, миллионы украинских беженцев получили временное, но надежное убежище, а предоставленное миром оружие в руках украинских защитников ежесекундно приближает победу и окончательное разрушение российской террористической империи. Цена победы будет тяжелой, однако, неотвратимой.

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