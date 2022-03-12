Безумный диктатор нарушил порядок нашего мира и единственный способ его функционирования. Об этом пишет Джонатан Фридланд в статье The Guardian.

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Можно сделать вывод, что война в Украине – большее потрясение для мира, чем теракты 11 сентября.

Война больше, чем теракт

Исполнители терактов 11 сентября рассматривались как проявление более глубокой угрозы для наших ценностей и образа жизни. Их изображали как нигилистический культ, который любит смерть не меньше, чем их жертвы любят жизнь. Какими бы ни были цели такого описания в те времена, нигилизм – это отличный способ описать путинскую зловещесть сейчас.

Посмотрите на то, как он упивается разрушением и презрением к человеческой жизни, что выражается в постоянных бомбежках мирных украинцев, даже тех, кто пытается убежать в безопасное место. На умышленное уничтожение жилых домов, детских садов и больниц, включая роддом в Мариуполе,

– говорится в статье.

"Прочтите ложь об этих атаках, поданных с насмешкой. Оцените государственную дезинформацию, которая вызывающе называет день ночью, а ночь – днем, которая говорит, что соседям России не нужно бояться вторжения, потому что Россия" не врывалась в Украину. Вы сможете сделать вывод, что это точно культ нигилизма", – продолжается в материале.

Действия Путина могли видеть все

Конечно, эта версия культа гораздо ужаснее той, которая проявила себя 11 сентября. Потому что она происходит от государственной власти. Путин управляет ядерным арсеналом и большой, хоть и скрипучей, армией.

Пока США и союзники вели "войну против террора", Путин шаг за шагом продвигался к настоящему моменту, постепенно удушая российскую новорожденную демократию в России и распространяя свои методы за границей,

– отмечает журналист.

Захват части территории Грузии в 2008 году и оккупация Крыма в 2014, бессмысленное уничтожение Сирии, выполненное с помощью тех же жестоких методов, которые он применил в Чечне – все это было на виду.

Однако глобальная проблема состоит в том, что правительства западных государств смотрели совсем в другую сторону.

Не должны ошибиться

Если это действительно смещение парадигмы уровня 11 сентября, тогда первый урок, который стоило бы усвоить, говорит: "Давайте не испортим все так, как в прошлый раз".

Риск неправильного определения врага остается. Два десятилетия назад ястребы поспешили провозгласить "битву цивилизаций", якобы Запад был обречен вести битву не против конкретной узко определенной группы террористов, а против всего ислама. Это была роковая и судьбоносная ошибка,

– указывает Джонатан Фридланд.

США и Великобритания бросились завоевывать Афганистан, хотя нужно было направить конкретные силы на искоренение "Аль-Каиды". Затем последовало катастрофическое вторжение в Ирак в поисках оружия, которого не существовало.

Обратите внимание! Запад не должен допустить повторения этих ошибок, нужно быть точным. Украина может стать звонком пробуждения для поколения, которое сформировалось на фоне последствий 11 сентября.